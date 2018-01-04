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    'Ayaklarını kırın'a suç duyurusu

    ANKARA
    04.01.2018 - 23:59 | Son Güncelleme:

    CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, “Beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir” sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, ‘azmettirme’, ‘suç işlemeye tahrik’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘Anayasa’yı ihlal’, ‘kamu barışına karşı suçlar’, ‘kamu idaresinin güvenliğine ve işleyişine karşı suçlar’ kapsamında suç duyurusunda bulundu.

    Biçer, yazılı açıklamasında özetle şöyle dedi: “Bunun sonu işkencehaneler, yargısız infazlar, gözaltında kayıplar ve Cumartesi Anneleri’ne yeni annelerin eklenmesidir. Anayasa madde 137’de ‘Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz’ der.

    Yine Türk Ceza Kanunu madde 214’te de ‘Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ diyor. İşte Süleyman Soylu bu iki hukuk ihlaliyle hem Anayasa’ya karşı suç işliyor hem de bulunduğu makamı bir suça azmettirme makamı olarak kullanıyor. Hasan Fehmi Güneş de devlet içindeki çeteleşmeye, suç örgütlerine ve Gladio’nun o günkü uzantılarına ulaşacak bir çalışma yürütmüştü. Süleyman Soylu yaptıklarıyla bir hukuk devletinin İçişleri Bakanı gibi değil bir suç örgütünün lideri pozisyonundadır.” 

    Etiketler: tur yıldız biçer , gazetehaberleri
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