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    Ayakkabıları eleştirilmişti... Melania Trump bu kez şaşırttı

    Hürriyet Haber
    03.09.2017 - 17:33 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 17:33

    43 kişinin hayatını kaybettiği kasırga felaketinin ardından Teksas'ı ziyarete giden ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump önceki gün yeniden Teksas'taydı. İlk ziyaretinde topuklu ayakkabılar sebebiyle eleştiri yağmuruna tutulan Melania Trump bu kez spor ayakkabı giydi.

    Harvey kasırgasının vurduğu Teksas'a ilk ziyaretinde topuklu ayakkabı giydiği için topa tutulan ABD First Lady'si Melania Trump bu kez aynı şeyi tekrarlamadı. Teksas'a doğru yola çıkmak için uçağa binerken yine stilettoyu tercih eden Melania Trump, kasırga mağdurlarıyla bir araya gelirken ise spor ayakkabı giymeyi tercih etti.

    Ayakkabıları eleştirilmişti... Melania Trump bu kez şaşırttı

    ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania, Harvey kasırgası sonucu 43 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 43000 kişinin de evsiz kaldığı Teksas eyaletini bir hafta içinde 2. kez ziyaret etti.

    Ziyaretin basına ilk yansıdığı halinde ise yine Melania Trump'ın ayakkabı seçimi odak noktasıydı. Teksas'ta 30 Ağustos'taki ilk ziyarette 12 cm'lik stilettolar giydiği için eleştirilen Melania Trump'ın uçağa binerken yine topuklu ayakkabılarını tercih etti.

    Ayakkabıları eleştirilmişti... Melania Trump bu kez şaşırttı

    ​Uçaktan inerken ise Melania Trump'ın yılan derisi stilettoları yerine spor ayakkabı giydiği görüldü.

    Etiketler: melania trump , ABD , Teksas
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