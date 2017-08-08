Keyifli anların yaşandığı "Hadi Be" canlı yayınında Ümit Kantarcılar, Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi ve iddialı açıklamalarda bulundu.





Ayak bileklerine takıntılıyım

Ayak bileklerine karşı takıntılı olduğunu ve kadınlarda ilk önce ayak bileklerine baktığını söyleyen Ümit Kantarcılar “ Bir kadında ilk önce ayak bilekleri ve ayakkabılarına bakıyorum. Ayakkabıları insanın karakterini gösterir. Ayrıca ayak bileği ince olan kadında ruhu ve duruşu ince olur” dedi.

Ayakkabı koleksiyonum var

Kendisininde ayakkabılara ilgili olduğunu ve ayakkabı koleksiyonu yaptığını söyleyen Ümit Kantarcılar “ Benimde ayakkabılara karşı ilgim var. Ayakkabı koleksiyonum var. Sabah önce ayakkabı seçip ona göre kombin yapıyorum” dedi.





Fenerbahçe’de oynayacak kapasitedeyim

17 yaşında futbol yerine oyunculuğu tercih ettiğini ancak futbola devam etseydi Fenerbahçe’de oynayabileceğini söyleyen Ümit Kantarcılar “17 yaşımda futbol ve konservatuar arasında seçim yapmam gerekiyordu. Eğer futbolu bırakmasaydım iyi futbolcu olabilirdim Fenerbahçe’de oynayacak kapasitedeyim” dedi.

Nasıl yaparım diyordum

2,5 yaşındaki kızı Elis Naz doğmadan önce nasıl yaparım çocukla dediğini söyleyen Ümit Kantarcılar “Kızım doğmadan önce nasıl yaparım diyordum ama doğduktan sonra, keşke daha önce doğsaymış dedim. Hayatımda sorumluluklarım değişti. Hayatı sırtına almayı öğreniyorsun” dedi.