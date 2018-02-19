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    ‘Ay yıldız kullanımı yasaya aykırı’

    ANKARA
    19.02.2018 - 21:49 | Son Güncelleme:

    DSP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, AK Parti ve MHP’nin seçim ittifakını göstermek üzere oy pusulalarında ay yıldız işaretinin kullanılamayacağını söyledi. Türk, bunun Seçim Kanunu’na aykırı olduğunu ve hapis cezası öngörüldüğünü belirtti.

    Türk, AK Parti -MHP ittifakını göstermek için oy pusulalarına ‘ay yıldız’ işaretinin konulacağı iddialarına şöyle tepki gösterdi:

    “Ay yıldız işaretinin konulması, seçmenlerin milli duygularını istismara yönelik bir uygulama olur. Ay yıldız, Türk bayrağının simgesi, milletimizin ortak değeridir. 298 sayılı kanun, seçim propagandası sürecinde halkın milli ve dini duygularının istismarını yasaklamıştır. Bu yasağa aykırı hareket edenler altı ay-bir yıl hapis cezası ile cezalandırılır. Yüksek Seçim Kurulu, böyle bir girişimi önlemek zorundadır.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Hikmet Sami Türk , dsp , son dakika
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