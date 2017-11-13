'Ay bugünü kutlamazsam olmaz'lık, acayip eğlenceli özel günler!

Herkese selam! Dünyada her şey için bir gün olduğu üzerine dönen geyiklerin sonu gelmediği gibi her şey için bir gün ilan ediliyor oluşunun da sonu gelmeyecek gibi. Biz de bundan sonra bu sayfadan dünya çapında kutlanan, anılan enteresan günleri sizinle paylaşalım istedik! Bakalım bu hafta listemizde neler var?!

13 KASIM DÜNYA NEZAKET GÜNÜ

97 yılında bir araya gelen insanlar dünyanın daha iyi bir yer olması için ilk şartın nezaket olduğuna karar veriyor ve bunu deklare ediyorlar. Ardından her yıl 13 Kasım Dünya Nezaket Günü olarak kabul ediliyor. Üstelik şahane bir de amaçları var; yerel yetimhanelerdeki çocukları ziyaret ederek onların keyifli, huzurlu ve kendilerini güvende hissederek zaman geçirmelerini sağlamak. Karşılaştıkları herkese de nazik davranmak şart elbette!

14 KASIM DÜNYA TURŞU GÜNÜ

Tamam, hepimiz turşu âşıklarıyız. Çok severiz. “Sirke mi limon mu?” atışmalarımız daimidir ama… Bunun için bir gün ilan edip kutlamak… Enteresan! Ama adamlar yapmış işte. Üstelik limonlu, sirkeli, hangi çeşit, hangi tür fark etmez! Turşu seviyor musunuz? Bugün sizin gününüz! Kutlayın gönlünüzce!

15 KASIM BUZDOLABI TEMİZLEME GÜNÜ

Bozulan yiyeceklere ve kötü kokulara son verme amacıyla buzdolabı temizliğine dair farkındalık yaratmak için bir kampanyadan ibaretken her şey, kutlanacak yeni bir gün daha kazandık… İnsan gerçekten hayret ediyor… Neyse madem böyle bir gün var, hakkını verelim de buzdolabına bir göz atalım arkadaşlar. Evet, bozulan yiyeceklerimiz artık bizim için ev arkadaşlarımız kadar canımız ciğerimiz dostlara dönüştüler oluşturdukları yaşam formlarıyla ama hoş da değil yani. Hadi temizleyelim!

16 KASIM FAST FOOD GÜNÜ

Soğan halkaları, pizza, hamburger, patates kızartması, bizim için vazgeçilmez lahmacunlar, pideler… Cennet… Bunun da bir günü var, evet. Nasıl olmasındı? En sevdiklerimiz! Tamam, çok sağlıklı değil ama çok lezzetliler! Üstelik 50’lerden bu yana da kutlanıyor… Peki, hakkını vermek için bugünü nasıl kutlamalıyız? Her öğünde ayrı bir şey seçip söyleyip afiyetle yiyoruz! Burslar geçen hafta yattı tabii… Neyse zaten çok da sağlıklı değil, tek öğün yeter!





17 KASIM ARKADAŞLIKTAN ÇIKARMA GÜNÜ

Dostluk günü, sevgililer günü olacak da bu olmayacak mıydı? Üstelik sürekli sosyal ağlar size tanıyabilirsiniz diye hiç alakanız olmayan insanları önerip dururken… Zaman tünelleriniz kim olduğuna dair fikriniz bile olmayan insanlarla dolup taşmasın diye böyle bir güne ihtiyaç duyulmuş ve ilan edilmiş. O halde temizlik vaktidir! Gün sizin, kimse de bozulup küsemez, koskoca günü var olayın. Kutlamak için görüşmediğiniz insanları listenizden çıkarmanın ne zararı olacakmış ki?