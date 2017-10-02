Axa’dan yatırıma devam

Lejeune, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada ortalama sigortalılık oranı 8.8 seviyelerinde iken Türkiye’de bu oran 1.55. Axa olarak iletişim dilimiz, müşteri odaklı inovasyon çalışmalarımızla bu oranın artışına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu artış, beraberinde sosyal ve ekonomik kazanımlar da getirecek. Bu anlamda ürünlerimizi yerel bazda zenginleştirmeye de devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar müşterilerimize kişiselleştirilebilen esnek ürünler de sunacağız. Müşteri görüşlerine ve şeffaflığa da önem veriyoruz. Haziran ayından bu yana müşterilerin ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerini web sitesinde bağımsız bir değerlendirme altyapısı olan eKomi aracılığıyla paylaştık. Axa müşterilerinin 2016 rakamlarına göre memnuniyet oranı yüzde 85.2 seviyesinde ve pazarda en çok tavsiye edilen şirketiz. Marka bilinirliği açısından da yüzde 42 ile müşterilerin aklına gelen ilk sigorta markasıyız.”