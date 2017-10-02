Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Axa’dan yatırıma devam

Axa’dan yatırıma devam

Hürriyet Haber
02.10.2017 - 00:33 | Son Güncelleme:

Axa Sigorta Türkiye CEO’su Guillaume Lejeune, Türkiye’nin, dinamik, genç demografik yapısı ve gelişime açık olmasının Axa için büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye’ye yatırım yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Lejeune, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada ortalama sigortalılık oranı 8.8 seviyelerinde iken Türkiye’de bu oran 1.55. Axa olarak iletişim dilimiz, müşteri odaklı inovasyon çalışmalarımızla bu oranın artışına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu artış, beraberinde sosyal ve ekonomik kazanımlar da getirecek. Bu anlamda ürünlerimizi yerel bazda zenginleştirmeye de devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar müşterilerimize kişiselleştirilebilen esnek ürünler de sunacağız. Müşteri görüşlerine ve şeffaflığa da önem veriyoruz. Haziran ayından bu yana müşterilerin ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerini web sitesinde bağımsız bir değerlendirme altyapısı olan eKomi aracılığıyla paylaştık. Axa müşterilerinin 2016 rakamlarına göre memnuniyet oranı yüzde 85.2 seviyesinde ve pazarda en çok tavsiye edilen şirketiz. Marka bilinirliği açısından da yüzde 42 ile müşterilerin aklına gelen ilk sigorta markasıyız.”

Etiketler: gazetehaberleri , axe , yatırım
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri