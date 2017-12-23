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Avusturya’da yeni bakan, başörtülü öğretmene karşı

AA
23.12.2017 - 12:42 | Son Güncelleme:

Avusturya’da kurulan yeni aşırı sağcı hükümetin Eğitim Bakanı Heinz Fassmann, seküler devletten yana olduğunu belirterek, öğretmenlerin başörtüsü takmamaları gerektiğini söyledi.

ÜLKENİN önde gelen gazetelerinden Kurier’e konuşan Fassmann, yeni dönemde anaokullarından üniversitelere kadar birçok alanda yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avusturya’da öğrencilerin tam anlamıyla okuma, yazma ve hesaplamayı öğrenmeden okullardan ayrılmalarına müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Fassmann, yeni hükümetin programında yer alan belli bir yaşa kadar eğitim zorunluluğu maddesinin önemine işaret etti.

Ülkeye yeni gelen yabancı öğrencilerin öncelikli olarak Almanca öğrenmesi gerektiğini kaydeden Fassmann, öğrencinin belli bir seviyeye eriştikten sonra, sadece yabancıların bulunduğu sınıflara değil karma sınıflara yerleştirilerek eğitim hayatını sürdürmesinin verimli olacağını anlattı.

‘BURASI FRANSA DEĞİL’
Fassmann, okullarda başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin bir soruya, “Seküler devlete sempati besliyorum. Bence öğretmenler başörtüsü takmamalı, yalnız din ve özel okul öğretmenleri hariç” yanıtını verdi. Fassmann, Avusturya’nın Fransa olmadığını, öğrencilere yönelik kıyafet düzenlemesi tartışmasına girmek istemediğini sözlerine ekledi.
Avusturya’da merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti geçen pazartesi günü yemin ederek göreve başlamıştı. Aşırı sağcı hükümetin ülkede yaşayan Müslümanlar başta olmak üzere yabancı ve sığınmacı karşıtı programı dikkati çekmişti.

Etiketler: eğitim bakanı
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