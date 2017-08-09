Avusturya’da ‘vatandaş polis’ iş başında

İÇİŞLERİ Bakanlığının geçen yıl ‘Birlikte Emniyet’ sloganıyla duyurduğu ‘vatandaş polis’ projesi, Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Scharding bölgesinde uygulanmaya başlandı. 27 kişiden oluşan vatandaş polis ekibi, üniforma, silah veya özel bir yetkiye sahip değil.

Ülkede tartışmalara neden olan uygulamaya polis olumlu yaklaşırken, bazı siyasetçiler uygulamanın, ‘keyfi ihbarları ve polis devleti algısını’ artırmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Konuyla ilgili Standard gazetesine açıklama yapan Scharding Emniyet Amiri Matthias Osternkorn, “Bu projeyle aktarılmak istenen şey, güvenliğin her birimizin isteğiyle sağlanabilmesi. Şu ana kadar gayet iyi ilerliyor” dedi. Osternkorn, 27 kişiyle her ay düzenli toplantılar yaptıklarını ifade ederek, akıllı telefonlar aracılığıyla gerekli bilgi alışverişinin sağlandığını kaydetti.

BELEDİYE BAŞKANI: POLİS YETERLİ

Scharding Belediye Başkanı Fraz Xaver Angerer ise bölgede güvenliğin sağlanabilmesi için polis ve askerin yeterli olduğunu söyledi. Angerer, “Ben vatandaş polis ya da özel şerif uygulaması taraftarı değilim. Aynı zamanda polis ve muhbir devleti taraftarı da değilim” diyerek uygulamayı eleştirdi.

Avusturya’nın Graz kentindeki tren istasyonunda işlenen çeşitli suçların önlenmesi için ortaya atılan ‘vatandaş polis’ uygulamasının, İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Birlikte Emniyet’ sloganıyla ülke geneline yayılması öngörülmüştü.