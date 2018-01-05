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    Avusturya'da skandal istek! "Sığınmacılar kışlada kalsın"

    AA
    05.01.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:

    Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Heinz Christian Strache'nin, ülkedeki sığınmacıların askeri kışlalarda tutulması ve bir çeşit sokağa çıkma yasağı uygulanması önerisi, ülkede tartışmalara neden oldu.

    ORF kanalının "Wien heute" (Viyana'da bugün) programına konuk olan Strache, ilticacıların, başvurularının incelenip sonuçlandırılıncaya kadar kışlalarda kontrol altında kalmaları gerektiğini savundu.

    Strache, "Geçmişte sığınmacıların akşam belli bir saaten sonra kışlaya geri dönmeleri konusu tartışılmıştı. Sığınmacıların iltica başvuruları sonuçlanana kadar bir düzenlemeye gidilmesi şart. Sığınmacılar kışlalarda bu şekilde kontrol altında tutulabilir." dedi.

    Strache sığınmacıların belirli yerlerde kontrol altında tutulması ve sokaklarda başıboş şekilde kalmalarının engellenmesinin sorunları azaltacağını savundu.
    Muhalefet partileri ise Strache'nin bu önerisinin sığınmacıların hapsedilmesi anlamına geldiğini, insanlık dışı olduğu ve asla kabul edilemeyeceğini vurguluyor.

    Etiketler: son dakika , avusturya , haber , HABER
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