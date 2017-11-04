Avusturya’da Peter Pilz cinsel tacizle suçlanıyor

Başkent Viyana’da basın toplantısı düzenleyen Pilz, hakkında iki kadına cinsel tacizde bulunduğu yönünde iddialar olduğunu söyledi. Pilz, 2013 yılında Yeşiller Partisinden milletvekili seçildiği dönemde, Tirol eyaletinin Alpbach kasabasında bir genç kızı taciz ettiği suçlamalarına ilişkin, “Olayı hatırlamıyorum, bunun üzerine konuşmayacağım, üzgünüm. İddia sahibinin iki şahidi varsa istifa edeceğim” dedi.

İKİ GÜNDE İKİ İDDİA

Cuma günü, Yeşiller Partisi’nden çalışma arkadaşı bir kadın Pilz’i cinsel tacizle suçlamış, Pilz bu iddiaları kabul etmeyerek ‘suçlamaları eski partisinin karalama kampanyası’ olarak tanımlamıştı.

Bu sabah da Alpbach kasabasında düzenlenen forumda bir başka kadın, Pilz’in kendisini taciz ettiğini ve söz konusu olaya ilişkin şahitlerinin olduğunu ileri sürmüştü.

TÜRKİYE KARŞITLIĞIYLA TANINIYOR

Geçen ay yapılan genel seçimden 5’inci parti olarak çıkan ve meclise girmeye hak kazanan Liste Pilz hareketinin Başkanı Pilz, milletvekilliği mazbatasını almayacağını belirtti.

Türkiye karşıtlığı ile tanınan Pilz, ülkede faaliyet gösteren Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ve Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) gibi kurumların kapatılmasının gerektiği yönünde düşünceleriyle biliniyor.