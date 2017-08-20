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    Avusturya’da panayır çadırı devrildi, 2 kişi öldü

    AA
    20 Ağustos 2017 - 10:48Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 10:49

    Avusturya’da Sankt Johann am Walde kasabasında düzenlenen festivalde, şiddetli rüzgar nedeniyle panayır çadırının devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, yaklaşık 120 kişi yaralandı.

    YEREL basındaki haberlere göre, Avusturya’nın batısındaki Sankt Johann am Walde kasabasında, yaklaşık bin kişinin katılımıyla düzenlen geleneksel çadır festivali sırasında çıkan şiddetli rüzgar sebebiyle panayır çadırı vatandaşların üzerine devrildi.
    Olayda, biri Avusturyalı diğeri Romanya vatandaşı 2 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 120 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların bölgedeki yakın hastanelere sevk edildiğini, ölü ve yaralı yakınları için de kriz merkezi oluşturulduğunu bildirdi.
    Yukarı Avusturya Devlet Savcılığının konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

    Avusturya’da panayır çadırı devrildi, 2 kişi öldü

    Avusturya’da panayır çadırı devrildi, 2 kişi öldü

    Avusturya’da panayır çadırı devrildi, 2 kişi öldü

    Etiketler: AVUSTURYA , panayır , çadır , Fırtına
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