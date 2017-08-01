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    Avusturya’da Nazi propagandasına para cezası

    AA
    01 Ağustos 2017 - 09:34Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 09:34

    Avusturya’da Sosyal medya üzerinden Nazileri öven ve Yahudi soykırımını inkar eden paylaşımlarda bulunan bir kişi, Vorarlberg Eyaleti Feldkirch Mahkemesi tarafından bin 440 euro para cezası aldı.

    YEREL basında çıkan haberlere göre, mahkeme, sosyal medya hesabı facebook üzerinden, “Hitler barış istedi, savaş değil. Yahudilerin gaz odalarına gönderilmesi tamamen uydurma” şeklinde paylaşımlarda bulunan 36 yaşındaki kişiye para cezası verdi. Söz konusu kişinin, paylaşımlarını, “Sadece kara mizahtı” şeklinde savunduğu aktarıldı.

    Ülkede 2. Dünya Savaşı’nın ardından 1947’de çıkarılan ‘Anti-Nazi yasası’ ile Nazi dünya görüşünün herhangi bir şekilde savunulması, yaygınlaştırılması ya da propagandasının yapılması yasaklanmış, bu yasaya muhalefet edenler ağır hapis ve para cezasına çarptırılmıştı.

    Etiketler: Avusturya , Nazi , Sosyal Medya
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