Avusturya’da Nazi propagandasına para cezası

YEREL basında çıkan haberlere göre, mahkeme, sosyal medya hesabı facebook üzerinden, “Hitler barış istedi, savaş değil. Yahudilerin gaz odalarına gönderilmesi tamamen uydurma” şeklinde paylaşımlarda bulunan 36 yaşındaki kişiye para cezası verdi. Söz konusu kişinin, paylaşımlarını, “Sadece kara mizahtı” şeklinde savunduğu aktarıldı.

Ülkede 2. Dünya Savaşı’nın ardından 1947’de çıkarılan ‘Anti-Nazi yasası’ ile Nazi dünya görüşünün herhangi bir şekilde savunulması, yaygınlaştırılması ya da propagandasının yapılması yasaklanmış, bu yasaya muhalefet edenler ağır hapis ve para cezasına çarptırılmıştı.