Avusturya'da ilk sonuçlar açıklandı... Kurz önde götürüyor...

Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 30.2'sini aldığı ifade edildi.

Seçimin ardından açıklanan ilk tahminlere göre, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Özgürlük Partisi yüzde 26.8 oy oranıyla ikinci, Sosyal Demokrat parti ise yüzde 26.3 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'ın başbakan adayı olduğu partinin kazanması durumunda Kurz'un Avrupa'nın en genç lideri olacağı biliniyor.

İlk sonuçlara göre seçimde ikinci parti olduğu açıklanan aşırı sağcıların büyük bir sevinç yaşadığı görülüyor...

AVUSTURYA NE KADAR SAĞA KAYACAK?

Celal Özcan'ın seçim öncesi analizi şu şekildeydi:

Avusturya'da bugün genel seçimler var. Önceki seçimlerde en güçlü parti çıkan Sosyal Demokratlar (SPÖ) üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Başbakan Christian Kern’in skandallar ve kötü bir seçim kampanyasının ardından yenilgiye uğraması bekleniyor. Anketlerde 31 yaşındaki eski Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’un lideri olduğu Halk Partisi (VVV) yüzde 33 ile önde gidiyor. Ama onu hemen arkasından yüzde 27’yle aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (FPÖ) izliyor. Hatta FPÖ’nün sandıkta sürpriz yaparak, birinci parti çıkacağından korkuluyor.

AŞIRI SAĞ İLE KOALİSYON

Kurz’un Halk Partisi, sandıktan birinci parti çıkarak, aşırı sağın önünü keserse, Avrupa derin bir nefes alır mı? Hayır, çünkü Kurz, Sosyal Demokratlarla (SPÖ) büyük koalisyon yerine, daha çok aşırı sağla bir koalisyonu düşünüyor. Kıyasıya bir yarış yaşanırken Avusturya en zor seçimlerinden birine sahne oluyor.

TÜRK SEÇMENE ÇAĞRI

Öte yandan dünkü seçim konuşmasının ardından Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulunan Sosyal Demokrat Partili Başbakan Christian Kern, Türk kökenli seçmenlere seslenerek, “Pazar günkü seçim hepimizin geleceğini değiştirecek. Sosyal imkanların kısıtlandığı, bencil ve günah keçisi aranan bir ‘siyah (ÖVP)- mavi (FPÖ)’ koalisyonu mu istiyoruz, yoksa sosyal sorumlulukların bilinciyle hareket eden bir yönetim mi istiyoruz? Sosyal sorumluluk bilincinde olan her vatandaşımızın SPÖ’yü tercih etmesini istiyorum” dedi.

LAKABI İMPARATOR

Kamuoyu sondajları doğru çıkar da Sebastian Kurz başbakan seçilirse, ‘İmparator’, ‘Harika Çocuk’ gibi lakaplar takılan, seçmenin ‘selfie’ çektirmek için kuyruk olduğu 31 yaşındaki siyasetçi Avrupa’nın en genç lideri olacak.

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