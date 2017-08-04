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    Avusturya'da helal kesime ceza!

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 12:24Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 12:38

    Avusturya’nın başkenti Viyana’da hayvanlara zulüm yapıldığı iddiası ile açılan davada 12 kişi, 79 koyunu işkence ederek öldürdüğü için suçlu bulundu.

    Müslümanlar için dini vecibelere uygun şekilde beslenmede önem taşıyan helal gıda dolayısıyla sadece Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde değil, Batı Avrupa ülkelerinde de önemli bir konu.

    Avusturya'nın başkenti Viyana'dan otobüs ile 2 saatte varılabilen Graz’da helal kesim yapmak isteyen 12 kasap, mahkeme kararıyla suçlu bulundu.

    Hayvanlara işkence ettikleri gerekçesiyle, 12 kasap 1,260 euro para cezası ile birlikte 9 ay ertelenmiş hapis cezası veriliyor. Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu, Steiermark eyaletinin başkenti Graz’da helal et Müslümanlar için çok önemli.

    “HAYVANLARA DEĞER VERDİĞİMİZ İÇİN TEPKİ GÖSTERİYORUZ”

    Geçtiğimiz yıllarda, İslami usullere göre hayvan kesiminin yasaklanmasını isteyen Avusturya’lı hayvanseverler, sosyal medya platformlarında açılan #Halalchallenge etiketi büyük yankı uyandırmıştı.

    Tasarıyı destekleyenler, “Bu karar geçici bir heves ya da kapris değil. Hayvanların kesilme anında acı çekmesini engellemek istiyoruz. Bu kararı hayvanlara değer verdiğimiz için aldık.” açıklamasını yaptı.

    MÜSLÜMANLAR VE MUSEVİLER TEPKİLİ

    Avusturalya’daki parlamentoların İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklama girişimleri, ülkede sadece Müslüman kesimin değil, aynı zamanda Musevi toplumunun da tepkisini çekiyor. Musevilerin dini inançlarına göre hayvan kesimi ve bazı gıdaların hazırlanmasını öngören ve “koşer” olarak adlandırılan adetleriyle “helal kesim” örtüştüğü için birçok Musevi, “helal kesilmiş” eti tercih ediyor.

    NE ANLAMA GELİYOR?
    “Helal” Arapçadan gelen “izin verilen” anlamında kullanılan kelimenin Türkçeleştirilmiş halidir. Almanca, İngilizce diğer Batı dillerine de “halal” şekliyle adapte edilmiş kelimenin zıttı “haram”dır.

     

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    Etiketler: Avusturya , helal kesim , Kasap
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