Avusturya'da cinnet! Türk baba ailesini katletti

Alınan bilgiye göre, evden uzaklaştırma cezası bulunduğu öğrenilen Tarık Hamarat (37), geçen hafta Avusturya'nın Vorarlberg eyaletine bağlı Hohenems bölgesinde eşi ve çocuklarının yaşadığı eve gitti. Cinnet getiren Hamarat, eşi Emine (33), çocukları Remziye (7) ve Ebrar'ı (4) bıçaklayarak öldürdükten sonra camdan atlayarak intihar etti.



Avusturya'daki işlemlerin ardından anne, baba ve 2 çocuğunun cenazesi, Türkiye'ye gönderildi. Anne ve 2 çocuğunun cenazesi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Çele Mahallesi'nde bulunan babaevine getirilerek helallik alındı. Avusturya'da yaşayan ve cenazelerle memleketine gelen Mehmet Hamarat, oğlu, gelini ve iki torunu için taziyeleri kabul etti. Mehmet Hamarat'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Çele Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından, anne Emine ile çocukları Remziye ve Ebrar'ın cenazeleri, mahalle mezarlığına defnedildi. Tarık Hamarat'ın cenazesinin ise ikindi vakti defnedileceği öğrenildi.