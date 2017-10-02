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    Avusturya'da burka yasağı protestosu

    İHA
    02.10.2017 - 10:54 | Son Güncelleme:

    Viyana’daki Parlamento binası önünde toplanan yüzlerce gösterici, Avusturya’da yürürlüğe giren ‘burka yasağı’nı yüzlerine taktıkları çeşitli maskelerle protesto etti.

     TOPLUMA açık yerlerde yüzün tamamının tanınmayacak şekilde örtünmesini yasaklayan “burka kanunu” protestosunda polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Protestocular "Tek tipe hayır", "Müslümanların ötekileştirilmesine hayır" pankartları açarak kişisel yaşama müdahale olarak tanımladıkları yasağın kaldırılmasını istedi.
    Protestoya katılan Afganistanlı Aclan Adin isimli gösterici, "Politikacılar İslam'ın değerlerini seçim malzemesi olarak kullanıyor. Burka’nın insanları korkuttuğu anlatılıyor. Yabancı biri nasıl olur da bizim nasıl giyineceğimize karar verebilir" dedi.

    Avusturyada burka yasağı protestosu

    TOPLUMU AYRIŞTIRIR
    Avusturyalı Karin Verschleir isimli gösterici ise "Kim nasıl giyinmek istiyorsa o şekilde giyinmelidir. Devlet ya da başka bir kurum kimseye nasıl giyinmesi gerektiğini dikte edemez" dedi.
    Afgan Hatice K. isimli bir başka gösterici ise, "Toplumu ayrıştırmadan öteye geçmeyen bu anlamsız yasayı protesto etmek için gösteriye katıldım. Eğer Avusturya'da din özgürlüğü varsa, neden topluma açık yerlerde din özgürlüğüne müsaade edilmiyor. Bu yasa az sayıda da olsa tamamen örtünen insanları toplumdan izole edecektir" dedi.

    Avusturyada burka yasağı protestosu

    CEZASI 150 EURO
    Yetkililer burka yasağına uymayan kişilerin 150 euro para cezasına çarptırılacağı, yüzünü açmamakta direnen kişilerin de kimlik tespiti için polis merkezlerine götürüleceğini bildirdi. Burka yasağı, Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz tarafından uyum yasası kapsamında mecliste yapılan oylamayla kanunlaştırılmıştı. Yasak, Avusturya'ya dışarıdan giren, Kamuda çalışanları ve uluslararası kurumlarda çalışan bürokratları da kapsıyor.

    Etiketler: Avustarya burka yasağı , Protesto , Viyana
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