Avusturya’da aşırı sağla koalisyon

ÖVP Genel Başkanı ve görevdeki Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz (31), dünkü basın toplantısında FPÖ’yü koalisyon görüşmelerine davet ederek, görüşmelerin hızla başlatılacağını ve Noel öncesinde hükümeti kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Parlamentoda temsil edilen tüm diğer partilerle yaptığı görüşmelerin ardından FPÖ’de karar kıldığını belirten Kurz, FPÖ lideri Heinz-Christian Strache ile görüşmelerinde “Avusturya’yı birlikte değiştirmek ve siyaseti şekillendirmek yönünde güçlü bir irade gördüğünü” kaydetti.