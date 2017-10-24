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    Avusturya’da aşırı sağla koalisyon

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 23:33 | Son Güncelleme:

    AVUSTURYA’da 15 Ekim’de yapılan seçimlerin galibi Avusturya Halk Partisi (ÖVP), aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) ile koalisyon görüşmelerine başlayacağını açıkladı.

    ÖVP Genel Başkanı ve görevdeki Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz (31), dünkü basın toplantısında FPÖ’yü koalisyon görüşmelerine davet ederek, görüşmelerin hızla başlatılacağını ve Noel öncesinde hükümeti kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Parlamentoda temsil edilen tüm diğer partilerle yaptığı görüşmelerin ardından FPÖ’de karar kıldığını belirten Kurz, FPÖ lideri Heinz-Christian Strache ile görüşmelerinde “Avusturya’yı birlikte değiştirmek ve siyaseti şekillendirmek yönünde güçlü bir irade gördüğünü” kaydetti.

    Etiketler: gazetehaberleri
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