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    Hürriyet >Dünya>Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri

    Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri

    AA
    08.10.2017 - 11:01 | Son Güncelleme:

    Avusturya’nın başkenti Viyana’da toplanan yaklaşık 5 bin kişi, 15 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde ülkeyi etkisi altına alan ‘aşırı sağ ve ırkçı’ söyleme tepki gösterdi.

    VİYANA Üniversitesi önünde toplanan çeşitli gruplar, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache’yi protesto etti.

    ‘FPÖ gitsin, sığınmacılar kalsın’, ‘Sağcı ilerlemeye hayır’, ‘Irkçılığa karşı dayanışma, nefrete karşı yardımlaşma’ yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, kentin önemli caddelerinden Ringstrasse’yi trafiğe kapatarak, şehrin sembollerinden Karls Kilisesi’ne kadar yürüdü.

    Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri

    ASIL SUÇLU KENDİLERİ
    Avusturya Halk Yardımı Başkanı Erich Fenninger, burada yaptığı açıklamada, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve fakirlerle zenginler arasındaki uçurumun her geçen gün artarak büyümesinin yegane sorumlusunun sağcı popülist politikacılar olduğunu söyledi. Aşırı sağcı popülist siyasetçilerin toplumda güvenlik ve gelecek korkusu yarattıklarına işaret eden Fenninger, “Kendi kusurlarını örtbas etmek isteyen bu siyasetçiler, topluma, yabancıları ve sığınmacıları suçlu olarak gösteriyor. Asıl suçlu kendileri” dedi.

    Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri

    KORKULARI KULLANIYORLAR
    Müslüman Sivil Toplum Ağı Sözcüsü Nasfiye Yousufy de seçimlerin yaklaştığının, yabancı karşıtlığı, sığınmacı korkusu ve azınlıklara yönelik nefret söyleminin artış göstermesinden anlaşıldığını söyledi.
    Her fırsatta bazı siyasilerin bu korkuları kullanarak toplumu yönlendirmeye çalıştığına dikkati çeken Nasfiye Yousufy, “Irkçılığın yaşam alanı bulmasındaki en önemli unsur bu korkular. Eğer biz tüm farklılıkların var olma hakkı olduğuna inanır ve korku unsuru olarak görmezsek, o zaman ırkçılık yaşam alanı bulamaz” diye konuştu.
    Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.

    Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri

    Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri

    Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri

    Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteriAvusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri
    Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri

     

    Etiketler: Avusturya , Viyana , gösteri , Aşırı sağ
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