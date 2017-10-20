Yolcuları köpekle aratan Avusturya'ya misilleme

Avusturya'dan Türkiye'ye gitmeye hazırlanan yolcuların, Viyana Havalimanında köpeklerle arandığı görüntülerin ardından Atatürk Havalimanında Avusturya’ya gitmeye hazırlanan yolculara da köpekle arama uygulaması yapıldı.

Avusturya Viyana Havalimanında Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan köpekli arama uygulamasına Türkiye’den misilleme geldi. Atatürk Havalimanından Viyana’ya gidecek Avusturya vatandaşlarına mütekabiliyet uygulaması kapsamında köpekli arama yapıldı.

Uygulamaya akşam saatlerinde Viyana’ya gidecek uçağa binen yolculardan başlandı. Avusturya vatandaşı yolcular pasaport işlemlerinin ardından köpekle aramadan geçti.

Öte yandan, başka ülkelerin vatandaşları ise bu uygulamadan muaf tutuldu.

Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Avusturya'daki Viyana Schwechat Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY) yolcularının polis köpeğiyle aranmalarına tepki göstermişti. Açıklamada, Viyana Schwechat Havalimanı'nda bir gümrük memurunun uçağa alınmak üzere salonda bekleyen THY yolcularının üstlerini ve eşyalarını bir polis köpeğine koklattırmasına ilişkin bazı görüntülerin sosyal medyada yer aldığı, bunun üzerine, aynı gece Viyana Başkonsolosluğu yetkililerinin havaalanına giderek, inceleme yaptığı bildirilmişti.



Söz konusu açıklamada, "Bu tür aramaların, ihbar yapılması üzerine ve nadiren, tüm havayollarını kapsayacak şekilde yapıldığı öğrenilmiştir. Viyana Büyükelçiliğimizce, Avusturya Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, görüntülerdeki uygunsuz kontrol şekline dikkat çekilmiş ve ilgili Avusturya makamlarının, bilhassa da gümrük muhafaza memurlarının uyarılmaları talep edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

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