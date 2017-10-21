Avusturya vizesinde teknik sorun

Bir tur şirketi görevlisinin yanlış anlama sonucu yaydığı bu bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı. Dışişleri kaynakları “Temas edilen Ankara’daki AB Delegasyonu, Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, İtalya, Hollanda ve Fransa büyükelçilikleri mesajın içeriğini kesin surette reddetmişler, ülkemizdeki vize başvurularının olağan prosedür kapsamında sorunsuz olarak sürdürüldüğünü vurgulamışlardır” bilgisini paylaştı. Avusturya Büyükelçiliği’nde vize başvuruları bölümünün kapısına asılan Türkçe ve Almanca notta, “Vize müracaatında bulunabilirsiniz, ancak ‘teknik sorunlardan dolayı’ vize müracaatınızın sonuçlanması uzayacaktır. Vize başvurunuzun zamanında sonuçlanma garantisini verememekteyiz. Teknik sorunun kaldırılması için yoğun çalışmalar başlatılmıştır” denildi.