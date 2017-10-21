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    Avusturya vizesinde teknik sorun

    Uğur ERGAN / ANKAR
    21.10.2017 - 01:21 | Son Güncelleme:

    SOSYAL medyada dolaşan “ABD gibi Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, Avusturya, İtalya, Hollanda ve Fransa’nın Türkiye’den vize başvurularını askıya aldığı” iddiası ortalığı karıştırdı.

    Bir tur şirketi görevlisinin yanlış anlama sonucu yaydığı bu bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı. Dışişleri kaynakları “Temas edilen Ankara’daki AB Delegasyonu, Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, İtalya, Hollanda ve Fransa büyükelçilikleri mesajın içeriğini kesin surette reddetmişler, ülkemizdeki vize başvurularının olağan prosedür kapsamında sorunsuz olarak sürdürüldüğünü vurgulamışlardır” bilgisini paylaştı. Avusturya Büyükelçiliği’nde vize başvuruları bölümünün kapısına asılan Türkçe ve Almanca notta, “Vize müracaatında bulunabilirsiniz, ancak ‘teknik sorunlardan dolayı’ vize müracaatınızın sonuçlanması uzayacaktır. Vize başvurunuzun zamanında sonuçlanma garantisini verememekteyiz. Teknik sorunun kaldırılması için yoğun çalışmalar başlatılmıştır” denildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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