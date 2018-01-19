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    Avusturya sınır koruma birliği kuruyor

    AA
    19.01.2018 - 19:30 | Son Güncelleme:

    Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl, sığınmacı krizi nedeniyle 2015’te ülkesinin sınırlarında yaşananların bir daha tekrarlanmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Kickl, “Bu nedenle sınır koruma birliği kurulması için talimat verdim. Hedef, en kısa sürede sınır denetimini kontrol atına almak” dedi.

    TIROLER Tageszeitung gazetesine konuşan Kickl, iltica başvurularında bulunan sığınmacıların işlemlerinin hızlandırılması ve başvuruları olumsuz sonuçlanan kişilerin sınır dışı edilmeleri için çalışma yürüttüklerini anlattı.

    Kickl, halihazırda ülke genelinde işlevsel bir güvenlik sisteminin olduğunu ancak 2015 yılında sığınmacı krizi nedeniyle sınırlarda yaşananların tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini yineleyerek, “Bu nedenle sınır koruma birliği kurulması için talimat verdim. Hedef, en kısa sürede sınır denetimini kontrol atına almak” diye konuştu.
    Birliğin, polisin çevik kuvvet biriminden oluşturulacağını aktaran İçişleri Bakanı Kickl, “Gerekli durumlarda sınır geçiş noktaları kontrol altına alınacak ve kimlik sorgulaması yapılacak” dedi.

    Etiketler: Avrupa haberleri , Avusturya sınır birliği , Herbert Kickl
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