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    Avusturya ordusuna kimler sızmak istiyor?

    AA
    04 Ağustos 2017 - 13:32Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 13:32

    Avusturya’nın önde gelen gazetelerinden Kurier, askeri personele ait bilgilerin erişim izni olmayan kişiler tarafından elde edilmeye çalışıldığı yazdı. Gazete Savunma Bakanlığı’nın konunun araştırılması için Viyana Devlet Savcılığı’ndan talepte bulunduğunu bildirdi.

    AŞAĞI Avusturya Eyaleti’ne bağlı Allensteig askeri eğitim alanında görevli astsubay Christian Stadler’in, şahsına ait kişisel bilgilerin birlik içerisinde konuşulduğunu fark ederek, durumu üstlerine bildirdiği, adını vermeyen başka askerlerin de benzer şikayetleri üzerine konunun araştırılmaya başlandığı kaydedildi. Kurier’e konuşan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Peter Barthou, “Kimin hangi veriye ulaşabileceği kesin kurallarla belirlenmiştir. Kişisel bilgilere izinsiz erişilmesi kesinlikle yasaktır” dedi. Barthou, iddiaların önemli olduğunu, soruşturmanın sonucunu beklediklerini söyledi.

    BAŞKA YERLERDE DE VAR
    Viyana Devlet Savcılığı Sözcüsü Nina Bussek de, farklı eyaletlerden de konuya ilişkin kendilerine ihbarların geldiğini belirterek, “Ülke genelinde şüpheli durumlara ilişkin toplu şikayet dilekçeleri bize ulaştı. Aynı şekilde farklı eyaletlerin savcılıklarına da benzer dilekçelerin ulaştığını biliyoruz” dedi.
    Kurier gazetesi, kişisel verilerin izinsiz elde edilmesi skandalının, üst düzey askeri yöneticilere kadar uzanmış olabileceğini ileri sürerek, bilgilerin siyasi malzeme olarak kullanılabileceğini iddia etti.

    Etiketler: Avusturya , Kurier , Peter Barthou
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