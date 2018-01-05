Avusturya onu konuşuyor... Asel bebek ırkçılığa hedef oldu

Yılbaşı gecesi saat 00.47’de dünyaya gelen Asel bebek, 2018’in ilk bebeği olarak haberleştirilince ırkçılar harekete geçti. Yeni yılın ilk bebeği haberleri, sosyal medyada Asel bebek ve ailesi için “Sıradaki terörist doğdu”, “Kadın kanser mi”, “Neden başörtüsü takıyor”, “Ah gerçekten Viyanalı mı” gibi ırkçı ve nefret içeren paylaşımlarla karşılanırken birçok sivil toplum kuruluşu, yeni doğmuş bir bebeği bile hedef alan ırkçılara tepki gösterdi. Caritas Viyana Genel Sekreteri Klaus Schwertner, basına yaptığı açıklamada, böyle bir durumda kırmızı çizginin aşıldığını ifade ederek ırkçı ve nefret içerikli mesajları sert bir dille kınadı. Schwertner, bunun üzerine halkı Facebook’ta Tamgaç ailesini çiçek yağmuruna tutmaya çağırdı.

TEBRİKLER SİLİNDİ

Önceki gün itibariyle Schwertner’in mesajı 10 bin kez paylaşılırken yaklaşık 20 bin kişi tebrik mesajı bıraktı. Ancak dün Schwertner ‘flowerrain’ (çiçek yağmuru) sayfasının bir anda ortadan kaybolduğunu belirterek Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’e hitaben yazdığı mesajında ‘Bu nasıl oldu’ diye sordu.