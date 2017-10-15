Avusturya ne kadar sağa kayacak

AVUSTURYA’da bugün genel seçimler var. Önceki seçimlerde en güçlü parti çıkan Sosyal Demokratlar (SPÖ) üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Başbakan Christian Kern’in skandallar ve kötü bir seçim kampanyasının ardından yenilgiye uğraması bekleniyor. Anketlerde 32 yaşındaki eski Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’un lideri olduğu Halk Partisi (VVV) yüzde 33 ile önde gidiyor. Ama onu hemen arkasından yüzde 27’yle aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (FPÖ) izliyor. Hatta FPÖ’nün sandıkta sürpriz yaparak, birinci parti çıkacağından korkuluyor.

AŞIRI SAĞ İLE KOALİSYON

Kurz’un Halk Partisi, sandıktan birinci parti çıkarak, aşırı sağın önünü keserse, Avrupa derin bir nefes alır mı? Hayır, çünkü Kurz, Sosyal Demokratlarla (SPÖ) büyük koalisyon yerine, daha çok aşırı sağla bir koalisyonu düşünüyor. Kıyasıya bir yarış yaşanırken Avusturya en zor seçimlerinden birine sahne oluyor.

TÜRK SEÇMENE ÇAĞRI

Öte yandan dünkü seçim konuşmasının ardından Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulunan Sosyal Demokrat Partili Başbakan Christian Kern, Türk kökenli seçmenlere seslenerek, “Pazar günkü seçim hepimizin geleceğini değiştirecek. Sosyal imkanların kısıtlandığı, bencil ve günah keçisi aranan bir ‘siyah (ÖVP)- mavi (FPÖ)’ koalisyonu mu istiyoruz, yoksa sosyal sorumlulukların bilinciyle hareket eden bir yönetim mi istiyoruz? Sosyal sorumluluk bilincinde olan her vatandaşımızın SPÖ’yü tercih etmesini istiyorum” dedi.

LAKABI İMPARATOR

Kamuoyu sondajları doğru çıkar da Sebastian Kurz başbakan seçilirse, ‘İmparator’, ‘Harika Çocuk’ gibi lakaplar takılan, seçmenin ‘selfie’ çektirmek için kuyruk olduğu 32 yaşındaki siyasetçi Avrupa’nın en genç lideri olacak.