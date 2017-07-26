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    Avusturya Başbakanı: Türkiye’nin AB üyeliği imkân dahilinde değil

    Hürriyet Haber
    26 Temmuz 2017 - 23:40Son Güncelleme : 26 Temmuz 2017 - 23:40

    AB içindeki Türkiye karşıtı sesler artarken, bir açıklama da Avusturya Başbakanı Christian Kern’den geldi. ‘Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olabilmesini ihtimal dahilinde görmediğini’ belirten Kern, Ankara’ya karşı daha sert bir tutum çağrısında bulundu.

    Sosyal Demokrat politikacı Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung’da yer alan söyleşisinde, ‘Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesinin ancak Türkiye’nin hukuk devleti ilkelerine uyması durumunda düşünülebileceğini’ ifade etti.

    ‘TÜRKİYE, BATI’YA BAĞIMLI’

    Kern, Gümrük Birliği’nin genişletilebilmesinin “AB ve Türkiye arasındaki yeni ilişkilerin bir parçası” olabileceğini ancak, “Öncelikle Türkiye’nin AB’ye yakınlaşması” gerektiğini belirtti. Avusturya Başbakanı AB’nin ekonomik olarak Ankara ile işbirliğine çok daha az bağımlı olduğunun altını çizdi, durumun tam tersi yönde olduğunu, “Türkiye’nin Avrupa’ya ve Batı’ya büyük bir oranda bağımlı olduğunu” belirtti. Kern, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması konusunda da “şantaja” daha az açık olduklarının altını çizdi.

    Christian Kern, Türkiye’de tutuklu bulunan siyasetçi ve gazetecilerle ilgili olarak da “göstermelik” bir yargı süreci işletildiğini iddia etti. Avusturya, 15 Ekim’de genel seçimlere gitmeye hazırlanıyor.

    Etiketler: Christian Kern , Avusturya , gazetehaberleri
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