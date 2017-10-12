Avusturya'dan Almanya’ya 'otoban ücreti' davası

ALMANYA’nın bu kararını ayrımcılık olarak değerlendiren Avusturya Ulaştırma Bakanı Jörg Leichtfried Avrupa Adalet Divanında dava açacağını duyurdu. Leichtfried, Almanya’nın yabancı plakalı binek otomobillerden ‘yabancı’ diyerek otoyol ücreti talep etmesinin Avrupa ruhuna aykırı bir tavır olduğunu söyledi. Almanya’nın, AB’nin temel değerlerini ihlal ettiğini belirten Leichtfried, “Avusturya olarak biz de binek otomobillerin tamamından otoyol ücreti alıyoruz. Almanya gibi yabancı diye ayrım yapmıyoruz” dedi.

Almanya, 2015 yılında ülkeye giriş yapan yabancı plakalı araçlardan otoyol ücreti alacağını kararlaştırmış, karar AB yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle yürürlüğe girmemişti. AB mevcut yasalarda değişiklik yaparak konunun hallolmasını isterken, Almanya 2019 yılından itibaren otoyol ücreti denilen (MAUT) sitemini yürürlüğe koymakta ısrar ediyor. Yeni kurulacak koalisyon hükümetindeki partilerin yol ücreti konusunda farklı görüşleri bulunuyor.