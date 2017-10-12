Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Avusturya'dan Almanya’ya 'otoban ücreti' davası

    Avusturya'dan Almanya’ya 'otoban ücreti' davası

    İHA
    12.10.2017 - 14:13 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın 12 tonluk araçlardan otoyol vergisi almasının ardından ülkeye giriş yapacak binek otomobillerden de yol ücreti alma kararı, komşusu Avusturya’yı kızdırdı.

    ALMANYA’nın bu kararını ayrımcılık olarak değerlendiren Avusturya Ulaştırma Bakanı Jörg Leichtfried Avrupa Adalet Divanında dava açacağını duyurdu. Leichtfried, Almanya’nın yabancı plakalı binek otomobillerden ‘yabancı’ diyerek otoyol ücreti talep etmesinin Avrupa ruhuna aykırı bir tavır olduğunu söyledi. Almanya’nın, AB’nin temel değerlerini ihlal ettiğini belirten Leichtfried, “Avusturya olarak biz de binek otomobillerin tamamından otoyol ücreti alıyoruz. Almanya gibi yabancı diye ayrım yapmıyoruz” dedi.
    Almanya, 2015 yılında ülkeye giriş yapan yabancı plakalı araçlardan otoyol ücreti alacağını kararlaştırmış, karar AB yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle yürürlüğe girmemişti. AB mevcut yasalarda değişiklik yaparak konunun hallolmasını isterken, Almanya 2019 yılından itibaren otoyol ücreti denilen (MAUT) sitemini yürürlüğe koymakta ısrar ediyor. Yeni kurulacak koalisyon hükümetindeki partilerin yol ücreti konusunda farklı görüşleri bulunuyor.

    Etiketler: AVUSTURYA , ALMANYA , otoban ücreti
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri