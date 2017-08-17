Avustralyalı ırkçı vekil mecliste 'burka' giydi

Hanson'un meclise bu şekilde gelmesinin ardından mecliste büyük tartışmalar yaşandı. Adalet Bakanı George Brandis, Hanson'un bu davranışıyla ülkede yaşaayan 500 bin Avustralyalı Müslüman'ın 'ötekileştirilmesine' neden olduğunu öne sürdü.

Pauline Hanson ise bir açıklama yaparak "Yüzü tamamen kapatan kıyafetleri yasaklama ihtiyacı günümüz Avustralyası için önemli bir konuydu" dedi.

Burkayı yasaklama önerisi, Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde Senato'da oylanacak.

Avustralya’da İslam karşıtı görüşleriyle tanınan aşırı sağcı Tek Ulus Partisi lideri Pauline Hanson, Senatodaki oturuma burka giyerek geldi.



Brandis ise oturumda söz alarak burka giyen Hanson'a sert tepki gösterdi. Hanson’un davranışını "dublörlük" olarak nitelendiren Bakan Brandis, "Hayır. Senatör Hanson, burkayı yasaklamayacağız. Senatör Hanson, bugün yapmaya çalıştığın dublörlüğü görmezden geliyormuş gibi yapmayacağım." ifadesini kullandı.

Bakan Brandis’in konuşması, muhalefetteki İşçi Partisi ve Yeşiller Partisi senatörleri tarafından ayakta alkışladı.

Eski Federal Sağlık Bakanı Susan Ley, Twitter hesabından, "Söylenecek bir şey yok. Genç Müslüman bir kızın inancının ve ailesinin parlamentoda alaya alındığında kendisini nasıl hissedeceğini bir düşünün, yazıklar olsun.’’ ifadelerini kullandı.

Bağımsız Senatör Derryn Hinch ise burka giyen Hanson'un senatoya girmesine izin verilmesi nedeniyle Senato Başkanı Stephen Parry’e tepki gösterdi. Senatör Hinch, "Biliyorum o (Hanson) Müslüman değil, İslam dininden de değil. Yarın süslü bir kıyafetle sorgulanmadan karşınıza gelebilir miyim?’’ diye sordu.

Senato Başkanı Parry de senatörlerin kıyafet standartlarını dikte edemeyeceği cevabını verdi. Federal Senatoda dört senatörle temsil edilen Pauline Hanson’un Tek Ulus Partisi, Avustralya’da Müslümanlar ve gömenler karşıtı söylemleriyle tanınıyor. Parti, camilerin kapatılması, helal ürünlerin yasaklanması, Müslümanların ve göçmenlerin ülkeye alınmamasını savunuyor.

Pauline Hanson