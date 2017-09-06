Avustralya'dan mültecilere rekor tazminat

Avustralya'da Victoria Eyaleti Yüksek Mahkemesi, deniz yoluyla ülkeye sığınan bin 900 mülteciye yaklaşık 70 milyon Avustralya doları (47 milyon euro) tutarında maddi tazminat ödenmesine hükmetti. Victoria Eyaleti Yüksek Mahkemesi yargıcı Cameron Macaulay, tazminat miktarının "adil ve uygun" olduğunu söyledi.

Avustralya hükümeti ile bin 400 mültecinin avukatları tazminat miktarı üzerinde anlaşmıştı. Tazminat Avustralya'ya gitmek isterken Papua Yeni Gine'nin Manus Adası'ndaki mülteci kamplarında enterne edilen mültecilere ödenecek. Mağdurlar kapatıldıkları kamplarda ruhen ve bedenen zarar gördüklerini iddia ediyorlardı.

Deniz yoluyla gelen mültecileri prensip olarak kabul etmeyen Avustralya teknelerle gelen mültecilerin barındırılmaları için Papua Yeni Gine ve Nauru devletleriyle anlaşma yapmıştı. Manus'taki tartışmalı mülteci kampının ekim ayında kapatılması planlanıyor.

Papua Yeni Gine Yüksek Mahkemesi, geçen yıl Avustralya’ya deniz yolu ile gelen sığınmacıların Manus Adası’ndaki kampta “gözaltında tutulmasının” temel özgürlük haklarını ihlal ettiği gerekçesi ile anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve Avustralya ve Papua Yeni Gine hükümetlerinden sığınma arayan insanların Manus Adası’nda gözaltında tutulmasına son vermeleri talebinde bulunmuştu. Geçen yıl Nauru Adası'nda tutulan sığınmacıların durumuna ilişkin basına sızan binlerce belge, dünyada şok etkisi yaratmıştı. Bu beglelerde gözaltı merkezindeki cinsel taciz vakalarından aşağılama ve intihar girişimlerine kadar birçok rapora yer veriliyordu.