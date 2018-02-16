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Avustralya'dan kredi notuna tepki

Hürriyet Haber
16.02.2018 - 08:42 | Son Güncelleme:

Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştirdi.

Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, kredi notlarını siyasi olarak değerlendirdi.

"Herhangi bir kredi notu indirimi büyük bir olay değil" Lowe, Avustralya'nın kredi notunun düşürülmesinin ekonomik değil, siyasi bir olay olacağını ifade etti.

Avustralya'nın kredi notu Standard & Poor's'ta AAA seviyesinde ve görünümü negatif.

Lowe, Avustralya'nın bu seviyede derecelendirmeye sahip birkaç ülke arasında yer aldığı belirtirken not indirimini siyasi bir olay olarak görse de güveni etkileyebileceğini ifade ederek "Umalım böyle bir şey olmasın" dedi.

Öte yandan Lowe, "Kredi notunun düşmesi para politikasını etkilemez." dedi.

Avustralya'da bir süredir kredi notunun düşebileceğinden endişe ediliyor. S&P, Avustralya'nın kredit notunu geçen ay negatif görünümle teyit etmiş ancak hükümetin 2020'li yıllara kadar bütçe fazlasına dönmesine ilişkin önemli belirsizliğe işaret ederek olumsuz bakışını sürdürmüştü.

Etiketler: Avustralya kredi notu
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