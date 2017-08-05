Avustralya polisi: ‘Bombanın parçaları Türkiye’den gelmiş’

AVUSTRALYA’da polis, geçen hafta sonu bir yolcu uçağına yönelik bombalı terör saldırısının önlenmesiyle ilgili operasyonun çarpıcı detaylarını dün basına açıkladı. Operasyonda dört kişi gözaltına alınmıştı. Avustralya Federal Polisi Müdür Yardımcısı Michael Phelan, 49 yaşındaki Khalid Khayat ve kardeşi Mahmud Khayat’ın (32) terör örgütü DEAŞ’ın talimatları doğrultusunda “el yapımı bomba” olarak bilinen patlayıcıyı bir valiz içinde uçağa yerleştirmeyi planladıklarını belirtti. Zanlılar ayrıca “çürümüş yumurta gazı” olarak da bilinen zehirli hidrojen sülfür yayacak bir kimyasal saldırı da tasarlamış. Ama bu eylem, planlama aşamasında kalmış.

BOMBAYI YAPTI: Avustralya polisi, Khalid Khayat’ın birkaç ay boyunca bir DEAŞ sorumlusu ile saldırı için irtibata geçtiğini, bu kişinin de Türkiye’den hava yoluyla patlayıcı maddeleri Avustralya’ya gönderdiğini açıkladı. Khalid Khayat eline geçen talimatname ile bombayı yapmış. Terör saldırısında hedef, bombayı 15 Temmuz’da Avustralya’nın Sydney kentinden Abu Dabi’ye uçacak BAE’li Etihad Hava Yolları’na ait yolcu uçağına yerleştirmekmiş.

BAGAJ GEÇMEDİ: Khayat, kıyma makinesine gizlenmiş bombanın olduğu bavulu Sydney Havalimanı’na getirip uçağa binecek kardeşi Mahmud Khayat’a teslim etti. Ancak bomba yüklü bavul bir şekilde “check-in” yani bagaj kabul bölümünden geçmedi. Khalid Khayat geri dönerken girişimden haberi olmadığı sanılan kardeşi uçağa bindi.