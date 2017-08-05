MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Avustralya polisi: ‘Bombanın parçaları Türkiye’den gelmiş’

    Avustralya polisi: ‘Bombanın parçaları Türkiye’den gelmiş’

    Hürriyet Haber
    05 Ağustos 2017 - 00:23Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 00:23

    DEAŞ’ın Sydney-Abu Dabi seferini yapan uçağa saldırı girişimiyle ilgili geçen hafta sonu Avustralya’da yapılan operasyonun detayları açıklandı. Polise göre, Khalid Khayat, Türkiye’den gönderilen parçalarla bomba yapıp Etihad uçağını patlatma girişiminde bulundu.

    AVUSTRALYA’da polis, geçen hafta sonu bir yolcu uçağına yönelik bombalı terör saldırısının önlenmesiyle ilgili operasyonun çarpıcı detaylarını dün basına açıkladı. Operasyonda dört kişi gözaltına alınmıştı. Avustralya Federal Polisi Müdür Yardımcısı Michael Phelan, 49 yaşındaki Khalid Khayat ve kardeşi Mahmud Khayat’ın (32) terör örgütü DEAŞ’ın talimatları doğrultusunda “el yapımı bomba” olarak bilinen patlayıcıyı bir valiz içinde uçağa yerleştirmeyi planladıklarını belirtti. Zanlılar ayrıca “çürümüş yumurta gazı” olarak da bilinen zehirli hidrojen sülfür yayacak bir kimyasal saldırı da tasarlamış. Ama bu eylem, planlama aşamasında kalmış.

    BOMBAYI YAPTI: Avustralya polisi, Khalid Khayat’ın birkaç ay boyunca bir DEAŞ sorumlusu ile saldırı için irtibata geçtiğini, bu kişinin de Türkiye’den hava yoluyla patlayıcı maddeleri Avustralya’ya gönderdiğini açıkladı. Khalid Khayat eline geçen talimatname ile bombayı yapmış. Terör saldırısında hedef,  bombayı 15 Temmuz’da Avustralya’nın Sydney kentinden Abu Dabi’ye uçacak BAE’li Etihad Hava Yolları’na ait yolcu uçağına yerleştirmekmiş.

    BAGAJ GEÇMEDİ: Khayat, kıyma makinesine gizlenmiş bombanın olduğu bavulu Sydney Havalimanı’na getirip uçağa binecek kardeşi Mahmud Khayat’a teslim etti. Ancak bomba yüklü bavul bir şekilde “check-in” yani bagaj kabul bölümünden geçmedi. Khalid Khayat geri dönerken girişimden haberi olmadığı sanılan kardeşi uçağa bindi.

    Avustralya polisi: ‘Bombanın parçaları Türkiye’den gelmiş’

    Etiketler: Avustralya , DEAŞ , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri