Avukattan, yanında çalıştığı avukata 'kaset oyunu' iddiası

İddianameye göre, Mersin Barosu avukatlarından Avukat Önder K., 1 yıl kadar yanında çalıştığı Avukat Murat A.’nın evine gizli kamera yerleştirdi. K., A.’ya ait elde ettiği bu evdeki görüntülerini önce diğer sanık avukat İsmail Ç’ye verdi. İddiaya göre Ç. de bu görüntüleri, temas halinde olduğu dönemin polis şeflerine verdi.



Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın sanıkları arasında FETÖ üyeliği sebebiyle ihraç edilen Mersin İstihbarat Şube eski Müdürü Ali Ç., Mersin Emniyet Müdürlüğünde görevli eski komiser İlyas A. ile avukatlar İsmail Ç. Ve Önder K. yer alıyor.

YANINDA ÇALIŞTIĞI AVUKATIN GÖRÜNTÜLERİNİ…

İddianamede, sanıklar ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmekle’ suçlanıyor. İddianamede yer alan bilgilere göre, avukat Önder K., yanında çalıştığı avukat Murat A.’nın evine gizli kamera yerleştirdi. İddiaya göre K., A.’ya ait görüntü kayıtlarını avukat İsmail Ç.’ye ulaştırdı. İddianameye göre, Avukat Ç. de bu görüntüleri meslekten atılan iki polis şefine ulaştırdı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA OCAKTA



Yürütülen soruşturma kapsamında 4 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Tutuklu iki polis duruşmaya SEGBİS yolu ile katıldı. Eski polis müdürü Ali Ç., haklarında açılan davanın soyut iddialara dayalı olduğunu söyledi. "Günah keçisi haline dönüştürüldük" iddiasında bulunan Ali Ç. “Bütün günahlar üzerimize boca edilmektedir” dedi.

Sanık iki avukatın katılmadığı duruşmada mahkeme, bir sonraki celse için önümüzdeki Ocak ayına gün verdi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Dört sanık 5 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanıyor. Sanık avukatlardan İsmail Ç. ve Önder K., 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınmış ve bir süre tutuklu kalmışlardı. Diğer iki sanık olan eski polis şefleri ise halen, FETÖ üyeliği kapsamında açılan davada tutuklu bulunuyorlar.