Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Avukattan, yanında çalıştığı avukata 'kaset oyunu' iddiası

    Avukattan, yanında çalıştığı avukata 'kaset oyunu' iddiası

    Dinçer GÖKÇE / Hurriyet.com.tr
    10.11.2017 - 11:50 | Son Güncelleme:

    Mersin’de, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında meslekten atılan, ikisi polis, ikisi avukat olmak üzere toplam dört sanık hakkında açılan bir dava dikkat çekti. İlk duruşması bugün yapılan davada sanıklar, Mersin Barosu’na üye bir başka avukatın özel görüntülerini elde ele geçirmekle suçlanıyor. Dört sanık 5 yıla varan sürede hapis istemi ile yargılanıyor.

    İddianameye göre, Mersin Barosu avukatlarından Avukat Önder K., 1 yıl kadar yanında çalıştığı Avukat Murat A.’nın evine gizli kamera yerleştirdi. K., A.’ya ait elde ettiği bu evdeki görüntülerini önce diğer sanık avukat İsmail Ç’ye verdi. İddiaya göre Ç. de bu görüntüleri, temas halinde olduğu dönemin polis şeflerine verdi.
    Avukattan, yanında çalıştığı avukata kaset oyunu iddiası

    Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın sanıkları arasında FETÖ üyeliği sebebiyle ihraç edilen Mersin İstihbarat Şube eski Müdürü Ali Ç., Mersin Emniyet Müdürlüğünde görevli eski komiser İlyas A. ile avukatlar İsmail Ç. Ve Önder K. yer alıyor.

    YANINDA ÇALIŞTIĞI AVUKATIN GÖRÜNTÜLERİNİ…

    İddianamede, sanıklar ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmekle’ suçlanıyor. İddianamede yer alan bilgilere göre, avukat Önder K., yanında çalıştığı avukat Murat A.’nın evine gizli kamera yerleştirdi. İddiaya göre K., A.’ya ait görüntü kayıtlarını avukat İsmail Ç.’ye ulaştırdı. İddianameye göre, Avukat Ç. de bu görüntüleri meslekten atılan iki polis şefine ulaştırdı.

    BİR SONRAKİ DURUŞMA OCAKTA

    Yürütülen soruşturma kapsamında 4 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Tutuklu iki polis duruşmaya SEGBİS yolu ile katıldı. Eski polis müdürü Ali Ç., haklarında açılan davanın soyut iddialara dayalı olduğunu söyledi. "Günah keçisi haline dönüştürüldük" iddiasında bulunan Ali Ç. “Bütün günahlar üzerimize boca edilmektedir” dedi.

    Sanık iki avukatın katılmadığı duruşmada mahkeme, bir sonraki celse için önümüzdeki Ocak ayına gün verdi.

    5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

    Dört sanık 5 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanıyor. Sanık avukatlardan İsmail Ç. ve Önder K., 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınmış ve bir süre tutuklu kalmışlardı. Diğer iki sanık olan eski polis şefleri ise halen, FETÖ üyeliği kapsamında açılan davada tutuklu bulunuyorlar.

    Etiketler: kaset , DAVA
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri