Avukattan iddia: Polis 11 gün sonra gitmiş



EVE YAKLAŞMAMA CEZALARI VAR

Avukat Emin Levent Yavuzer, “Polisler kendilerine sorumluluk geleceğini düşünerek, bu işlemi yapmışlar. Zira gece saat 23.30’de tutulan tutanak, eşyanın tabiatına aykırı. Görevlerini vaktinde yerine getirmiş olsalardı, belki de son olay yaşanmayacaktı” dedi. Konyalı Saliha Gizem Tatlısert, tehditler ve kaçırma girişimleri sonunda 2012 yılında Zafer Tatlısert ile evlenmek zorunda kaldı. 5 yıl şiddet gören Tatlısert, ayrılmaya karar verdi. Temmuz 2017’de kararını eşi Zafer’e açıkladı. Ayrılmaya karşı çıkan Zafer Tatlısert, 13 Ağustos’ta Gizem’i silah zoruyla kaçırdı. Yolda eşini dövüp kaçtı. Gizem’in ailesi Dutlıkır Polis Merkezi’nde şikâyette bulundu. Zafer’e bir ay eve yaklaşmama cezası verildi.

3 SALDIRI VAR AMA YAKALANAMIYOR

Ceza, Zafer’i durdurmadı. 27 Ağustos’ta Gizem çarşıda annesi Nilgün ile arabaya binerken Zafer karşısına çıktı. Gizem’i kaçırmaya yeltenen Zafer, eşinin annesinin burnunu kırdı. Gizem ve ailesi ertesi sabah polisle evden çıkıp polis merkezine gitti. Zafer’e bir ay daha yaklaşmama cezası verildi. Aile karakoldan çıkınca Zafer arkalarından araçlarına çarpıp ateş etti. Gizem’in iddiasına göre polis, yine Zafer’i yakalamadı. Zafer Tatlısert, 3 Eylül’de evlerinin önünde eşi ve ailesine tüfekle ateş etti. Saçmalar Gizem’in kardeşi Çağatay Gözönü’nün koluna geldi. Zafer’e üç ay eve yaklaşmama cezası verildi. Aile, Zafer’i takip ettirip polise ihbar etti. İlk ihbar dikkate alınmadı; ikincisinde Zafer, polisleri atlattı. 3 saldırı sonunda yakalanamayan Zafer, 14 Eylül’de kurye kılığında eşinin çalıştığı fabrikaya geldi. Eşini 3 kurşunla ağır yaraladı.

Zafer Tatlısert

SONUNDA FABRİKA İŞÇİLERİ YAKALIYOR

Fabrika çalışanlarınca yakalanan Zafer, eli kolu bağlanıp polise teslim edildi. O gün sağlık muayenesi için Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Zafer, araçtan indiği sırada iki polisin arasından kaçtı. Ertesi gün yakalanan Zafer, cezaevine gönderildi. Avukat Emin Levent Yavuzer’e göre 3 Eylül’de ailenin kurşunlanması sonrasında ‘yaralama ve daha önce verilen eve yaklaşmama cezasına aykırılık’ suçundan yerine getirmesi gereken araştırma, 14 Eylül’de Gizem’in vurulduğu günün akşamında yapıldı.