Esra Özakça, eşi ve Nuriye Gülmen’in yarın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacağını belirterek, “Duruşmaya kısa bir süre kala avukat görüşlerinin kısıtlanması nedeniyle mücadele ederlerken, şimdi avukatsız kaldılar” dedi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASI

İstanbul 13. Sulh Ceza Hâkimliği’nden alınan karar doğrultusunda, ‘Halkın Hukuk Bürosu’nun İstanbul ve Ankara büroları dahil 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Bürolarda arama yapan polisler sadece baro temsilcilerinin hazır bulunmasına izin verdi.

‘SÜRECİ TAKİP ETMİŞLERDİ’

Aramalar sırasında Gülmen ve Özakça’nın savunması için hazırlanan dilekçelere de el konuldu. Ankara’da gözaltına alınan 4 şüpheli avukatın Emniyet’teki işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüleceği öğrenildi. Avukatlara ‘örgüt üyeliği’ suçlamasının yöneltildiği belirtildi. Eşi Semih Özakça’ya destek amacıyla 114 gündür açlık grevini sürdüren Esra Özakça, “Süreci başından bu yana takip eden avukatlarımız. Nuriye ve Semih’i mutlaka birileri savunacaktır” dedi. 46 kiloya düşen ve kas ağrılarının şiddetini arttırdığını belirten Esra Özakça, görüşte yaşananları ise şöyle anlattı: “Semih de Nuriye hoca da duruşma odaklıydı. Semih hazırlıklarını bitirdiğini söyledi. Savunmayla ilgili eksik noktaları konuştuk. Duruşmaya kısa bir süre kala avukat görüşlerinin kısıtlanması nedeniyle mücadele ederlerken, şimdi avukatsız kaldılar. Gözlerinin daha bulanık gördüğünden, kulak uğultusu ve sık idrara çıktığı için uyuyamadığından bahsetti.”



