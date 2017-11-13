Avukatları salondan çıkarıldı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin, aralarında gazeteci-yazarlar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın da bulunduğu 7 sanıklı davanın üçüncü duruşması gergin başladı. İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar gazeteci Nazlı Ilıcak, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek ve Fevzi Yazıcı ile tutuksuz sanık Tibet Sanlıman hazır bulundu. Tutuklu sanıklar gazeteci Ahmet Altan ve Mehmet Altan ise Silivri Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlandı. -

SAVCI SÜRE İSTEDİ

Saat 10.30’da başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, davaya ilişkin görüşünü açıklaması için duruşma savcısına söz verdi. Bu sırada Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın avukatı Ergin Cinmen ayağa kalkarak, savcının görüşü alınmadan önce savunmanın kanıtlarının toplanmasına ilişkin taleplerinin alınmasını istedi. Mahkeme başkanı, savcıya söz verdiğini belirterek, avukat Cinmen’i konuşmaya devam etmesi halinde duruşma salonundan çıkartacağı yönünde uyardı. Yalçın, üç kez uyardığı Cinmen’in salondan çıkartılmasına hükmederek duruşmaya ara verdi. Aranın ardından bu kez Altan kardeşlerin avukatlarından Figen Çalıkuşu, “Savunmanın delilleri toplanmadan mütalaa için söz verilmez” deyince o da salondan çıkartılarak duruşma kesildi. İkinci aranın ardından söz almak isteyen Altan kardeşlerin avukatlarından Ferat Çağıl da duruşmadan çıkarıldı ve yeniden ara verildi.

‘HEYETİNİZİ REDDEDİYORUZ’

Üçüncü aranın ardından yeniden başlayan duruşmada mahkeme başkanı, “Söz vermediklerim konuşmaya devam ederse, duruşmanın düzenini bozduğu gerekçesi ile salondan çıkartırım. Savcı beyin mütalaasının ardından taleplerinizi alacağım” dedi. Altan kardeşlerin avukatlarından Melike Polat ise “Heyetinizi reddediyoruz” diye konuştu. Mahkeme Başkanı Yalçın, avukat Polat’ı da salondan çıkartarak duruşmaya iki saat öğle arası verdi.

Öğle arasının ardından duruşma savcısı görüşünü hazırlayamadığını belirterek süre isterken, sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti.

‘TEK KANIT GÖSTERİN’

Duruşmaya Silivri Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanan Mehmet Altan, savunmasında şunları söyledi: “Bir türlü hapishaneden çıkartamadığım, ‘Darbelerin Ekonomisi’ isimli kitabım var. Darbelerin engellenmesi için ne yapılması gerektiğini anlatan bir kitap. Rahmetli Bülent Ecevit ile Süleyman Demirel ile konuşularak oluşturulmuş bir kitap. Alanında tektir. 429 gündür tutukluyum. Algı oparasyonu devam ediyor. Avukat kısıtlaması olan tek sanık grubuyuz. İlk defa duruşmaya katılan savcı iddianameyi okumadıysa tutukluluk halimizin devamına karar verilmesini nasıl istiyor? İddianameyi okudu ise subliminal mesaj verdiğim söyleniyor. Ceza Kanunu’nda böyle bir şey var mı? Allah rızası için bir tane delil gösterin” dedi. Silivri Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanan Ahmet Altan ise “Sayın savcı bir tek kanıt göstermeden üstelik dosyaya henüz hâkim olmadığını söyleyerek tutukluluğun devamını istiyor. Böyle bir ezberle hukuk olmaz” diye konuştu.

‘SÜREKLİ HÂKİMLER DEĞİŞİYOR’

TUTUKLU sanıklardan gazeteci Nazlı Ilıcak, dünkü duruşmada zaman zaman ağlayarak yaptığı savunmasında şunları söyledi: “Hukuku iyi bilmediğim için bir şey sormak istiyorum. Üç duruşmadır sürekli hâkimler değişiyor. Bu normal mi? Birinci celsede savunmamızı yaptık. İkinci duruşmada iki hâkim değişmiş. Üçüncü duruşmada bir hâkim ve savcı değişmiş. Bu adil yargılamaya uygun mu? Yazdıklarımdan bir tanesinde darbe kelimesi geçmiyor. Bütün hayatım boyunca darbelere karşı olmuş bir Nazlı Ilıcak olarak bunu içime sindiremiyorum. 27 Mayıs’tan beri darbelere karşıyım. Nazlı Ilıcak’ın darbeci olduğunu kimseye anlatamazsınız. Tayyip Erdoğan’a zarar vermek gibi bir maksadım olamaz. En zor zamanlarında destek verdim. Ne ByLock’um ne izah edemeyeceğim para hareketim var. Hiçbir şeyim yok. Yaşıma da binaen tahliyemi talep ediyorum.”

TAHLİYE TALEPLERİNE RET

Duruşmada diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep ettiler. Sanıkların tahliye talepleri reddedilirken duruşma ertelendi.