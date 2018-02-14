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Avukatlara iş kapısı yaratıyor

Hürriyet Haber
14.02.2018 - 11:33 | Son Güncelleme:

İstanbul Tahkim Merkezi’nin başlattığı ‘Baro Konferansları’nın adresi bu kez İstanbul’du. ISTAC Yönetimi İstanbul Barosu konferansında avukatları tahkim hukukçuluğuna çağırdı.

Ankara, Eskişehir, Denizli, Şanlıurfa, Kütahya, Aydın, Mersin, Çorum barolarında düzenlenen etkinliklerin ardından İstanbul Barosu’nda gerçekleştirilen konferans avukatlardan ve hukuk öğrencilerinden yoğun ilgi gördü.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu konferansın açılışında yaptığı konuşmada, avukatlık mesleği açısından tahkimin önemini vurguladı. Durakoğlu; “Biz tahkime sahip çıkıyoruz. Tahkime avukatların sahip çıkması, sistemin hukuklaştırılması için önem taşıyor” dedi.

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ise, ISTAC’ın avukatlarla birlikte büyüyeceğini vurgularken, tahkimin avantajlarını anlattı:

“Bugünlerde kendi uzmanlık alanımızda ülkemize hizmet vermek yapabileceğimiz en önemli şey... ISTAC, avukatların da merkezi... Oldukça kısa sürede çok ciddi mesafe aldık. ISTAC bir hukukçunun ihtiyaç duyacağı 3 ana hedef üzerine kuruldu. Hızlı, uzmanlaşmış ve hesaplı yargılama… Daha barışçıl ve iş ahlakı olan bir iş dünyası için bu hızlı yargı imkânlarını sağlamamız lazım. Avukatlar ISTAC tahkiminde hakem, taraf vekili, uzman olarak görev yapıyor ve merkezimiz onlara iş kapısı yaratıyor.”

Yönetim Kurulu Üyesi Av. Rifat Bacanlı, Milli Divan Üyesi Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla, Genel Kurul Üyesi Av. Ebru Bostancıoğlu ISTAC’ı temsilen konferansta konuşma yaparken, Av. Ceren Çakır Akgün de Genç ISTAC etkinlikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yurt genelinde barolara yönelik tahkim konferanslarının sürdürülmesi planlanıyor. 

Etiketler: Ziya Akıncı , Ebru Bostancıoğlu , Rifat Bacanlı
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