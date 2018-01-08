Avukatlar meslektaşları olan dayakçı müdürü şikâyet etti

Dernek Başkanı Avukat Gazi Uzun tarafından İstanbul Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı’na verilen dilekçede, Tayfun Karali’nin kamu önünde yargısız infaz yaparak, meslek kurallarını hiçe sayarak, insan haklarına aykırı tutum ve davranışı ile avukatlık onurunu ayaklar altına aldığı ve avukatlık mesleğini toplum nezdinde küçük düşürdüğü anlatıldı. Gazi Uzun dilekçesinde, “Savunmasız bir insanı bayıltana kadar döven ve anlaşıldığı kadarıyla avukatlık mesleğini icra etmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Avukat Tayfun Karali hakkında gerekli disiplin soruşturmasının başlatılmasını ve cezalandırılmasını saygılarımla talep ve rica ederim” dedi.

Dernekten yapılan açıklamada ise, “2017 Aralık ayında Zabıta Daire Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Barosu’na kayıtlı Tayfun Karali, zabıta görevlisi Kenan Fidan’a herkesin önünde hakaret ederek şiddet uygulamıştır. Söz konusu şahıs hakkında Avukatlık Kanunu’nun 34. Maddesine muhalefet, meslek onuruna, insan haklarına aykırı tutum davranışları nedeniyle İstanbul Barosu Disiplin Kurulu’na şikayette bulunulmuştur. Kartal Hukukçular Derneği olarak bu olayın takipçisi olacağız” denildi.