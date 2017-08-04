Avukatına göre ‘zorla itiraf’ ettirildi

BBC’nin haberine göre Thanh, Vietnam televizyonunda yaptığı açıklamada, kendi isteğiyle ülkesine döndüğünü ve polise teslim olduğunu söyledi. Tnanh, “Doğru düşünemiyordum ve saklanmaya karar verdim. Bu süreçte fark ettim ki geri dönüp gerçeklerle yüzleşmeli, hatalarımı kabul etmeli ve özür dilemeliyim” dedi.

Thanh’ın avukatı Petra Schlagenhauf, Vietnamlı yetkilileri kınayarak, “Bu zorla yaptırılmış bir ‘itiraf’, müvekkilim kaçırıldı. Biz bunu biliyoruz, Alman polisi ve hükümeti de biliyor. Müvekkilimin sağlığından endişeliyim. Çok kötü görünüyordu” dedi.

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ “KAÇIRILDIĞI KESİN” DEMİŞTİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Vietnam istihbarat servisi tarafından Tnanh’ın Berlin’den zorla ülkesine götürüldüğünün kesinleştiğini belirterek, bu durumun Alman yasalarının ve uluslararası hukukun ağır şekilde ihlal edildiği anlamına geldiğini söylemişti.

Alman makamlarının gerekli yasal işlemleri başlattıklarını ve bu olayın iki ülke arasındaki ilişkilere büyük zarar verebileceğini ifade eden Schaefer, bu nedenle Berlin’deki Vietnam Büyükelçisi’nin, Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve zorla Vietnam’a götürülen kişinin Almanya’ya iadesinin talep edildiğini kaydetmişti. Schaefer, olayın iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri zedeleyebileceğini kaydederek, “Büyükelçilikte görev yapan resmi Vietnamlı istihbarat görevlisini istenmeyen kişi ilan ettik ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedik” demişti.

VİETNAM, “TESLİM OLDU” AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Le Thi Thu Hang, Almanya’nın yorumunun ‘çok üzücü’ olduğunu ve Vietnam vatandaşı Trinh Xuan Thanh’ın 31 Temmuz’da Vietnam polisine teslim olduğunu duyurmuştu. İş adamı olduğu kaydedilen Thanh’ın, daha önce Vietnam Komünist Partisinde yöneticilik yaptığı, bir yıl önce de milletvekilliği görevinden alındığı ve daha sonra partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Devlete ait enerji şirketi PetroVietnam’ın bir iştirakini kötü yönetmekle suçlanmasının ardından geçen yıl temmuz ayında ortadan kaybolan 51 yaşındaki Thanh’ın, şirketi 150 milyon dolar zarara uğrattığı ileri sürülüyor.

Eylül ayında hakkında yakalama kararı çıkan Thanh için, mart ayında da bir emlak geliştirme projesinde zimmetine para geçirmek suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.