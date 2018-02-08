Avukatın isyanı: “Madalya bekliyor herhalde”

İSTANBUL Sancaktepe’de, 14 Kasım’da 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi, jimnastik eğitmeni eşi Selda Çelik’i (35) öldürmekle suçlanan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Muhasebeci Ali Çelik önceki gün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Anadolu Adalet Sarayı 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Selda Çelik’in ailesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da takip etti.

'KIZIMIN BAŞKASIYLA İLİŞKİSİ YOKTU'

Duruşmada Ali Çelik eşinin sadakatsizliği, namus nedeniyle ve öfkeyle silahı ateşlediği savunması yaptı. Selda Çelik’in annesi Mahizer Karadağ ise kızının hamileyken sanığın önceden başkasıyla evlendiğini ve asker kaçağı olduğunu öğrendiğini söyledi. Mahizer Karadağ “Düzenli bir işi yoktu hep evdeydi. Kızımın başkasıyla ilişkisi yoktu” derken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Duruşma sırasında fenalaşan Mahizer Karadağ mahkeme salonundan çıkarıldı.

'YÜZÜNE KEZZAP ATARIM' DİYE TEHDİT ETMİŞ

Tanık olarak dinlenen Selda Çelik’in kardeşi Funda Karaçelik ise ablasının bir gün kendisi ile dertleşirken kocası hakkında, “Karabatak gibi, bir var bir yok.” diyerek eve çok seyrek geldiğini ifade etti. Karaçelik ayrıca, “Ablam boşanmak istiyordu. Sanık ise ablamı, ‘Boşanırsan yüzüne kezzap atarım’ diye tehdit ediyordu. Ben ve ablam jimnastik eğitmeniydik. Kızı da jimnastik yapıyor. Türkiye birincisidir. O nedenle iş bakımından da sürekli beraberdik. Ama ablam içine kapanık biri olduğu için evindeki sorunları bize fazla anlatmazdı” diye konuştu.

'KAHRAMAN EDASIYLA SAVUNMA YAPIYORLAR'

Mahkeme heyeti, sanık Ali Çelik’in tutukluluk halinin devamına ve otopsi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma sonunda dava avukatlarından Celal Ülgen ise, “Sürekli namus cinayeti işlediğini belirtiyor. Bizden madalya bekliyor herhalde. Kadın cinayetlerini işleyenler hep kahraman edasıyla savunma yapıyorlar” dedi.