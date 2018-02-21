Avukatın bar macerası kötü bitti: 'Eve geldik, iğneyle uyuttu'

Avukat G.A eğlenmek için gittiği bir barda 38 yaşındaki G.B ile tanıştı. Gay olan ikili ilişki yaşamak için anlaşarak G.A’nın evine gitti. G.A’ya iğne yaparak bayılttığı iddia edilen G.B, evdeki banka kartlarını alarak evden çıktı. Kartlardan toplamda 13 Bin TL çeken G.B ortadan kayboldu. İğnenin etkisiyle 2 gün baygın kaldığını iddia eden G.A ise uyanır uyanmaz soluğu savcılıkta aldı. Şikayet dilekçesinde olanları anlatan G.A kolundaki iğne izini delil olarak göstererek G.B’den şikayetçi oldu.

'KARTLARINI ŞİFRELERİYLE BİRLİKTE KENDİSİ VERDİ'

Kısa süre sonra gözaltına alınan G.B savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Nöbetçi hakim tarafından sorgulanan G.B, maddi durumuna destek olması için arada jigololuk yaptığını söyledi. G.A’nın da gay olduğunu söyleyerek kendisine ilişki teklif ettiğini ve 300 Euro karşılığında anlaştıklarını anlatan G.B, “Bardan birlikte çıkıp evine gittik. Evde cinsel ilişkiye hemen girmek istedi. Ben de paramı peşin istedim. Kendisi üzerinde para olmadığını söyledi. Hesabımda var dedi. Ben de gidip çekelim beraber dedim. Bunun üzerine G.B. ‘çok alkollüyüm gidemem’ dedi. Bende kendisine isterse gidip çekebileceğimi söyledim. Kabul etmezse bu durumda kendisiyle beraber olamayacağımı söyledim. Bunun üzerine kabul etti ve üzerinde bulunan 4 tane kartı şifreleri ile birlikte bana verdi. Kartları alıp evden çıktım. Para çektim fakat fazla çektim. Yalan söylemek istemiyorum. Toplamda 13 bin TL çektim. Bu parayı kendisine vermek ve uzlaşmak istiyorum. Para haricinde şahsın hiçbir eşyasına dokunmadım ve almadım. Şahsa iğne falan yapmadım” şeklinde ifade verdi.

TUTUKLANDI

Yapılan sorgulamanın ardından G.B, “hırsızlık” suçundan tutuklandı. Hakimlik tutuklama kararına gerekçe olarak ise, G.A’nın vücudundaki iğne izinin ve iğnedeki maddenin henüz tespit edilememiş olmasını ve çalınan paranın yüksek miktar olduğunu gösterdi.