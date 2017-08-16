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    Avukatı tutuklandı

    AA
    16 Ağustos 2017 - 19:01Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 19:02

    MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturma kapsamında, aynı olaya ilişkin açılan davada sanık Hamza Ali Ece ile tutuklu jandarmalar arasındaki irtibatı sağladığı iddiasıyla tutuklanan avukat Deniz Akbulut'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının tutuklu sanığı ve "Hero" tişörtünü giyerek gündeme gelen Gökhan Güçlü'nün avukatı olduğu öğrenildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan bir gizli tanık, tırları durduran jandarma personeli ile "örgüt imamı" olduğu belirlenen ve hakkında dava açılan Hamza Ali Ece arasında kuryelik yapan bir şahıstan bahsetti.

    İddialara göre bunun üzerine savcılık yaptığı araştırmada, kurye olan kişinin avukat Deniz Akbulut olduğunu belirledi.

    Avukat Akbulut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının tutuklu sanıklarından Gökhan Güçlü'nün avukatlığını üstlendiği tespit edildi. Bunun üzerine Muğla'daki bir duruşma çıkışında gözaltına alınan Akbulut, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Akbulut'un avukatlığını üstelendiği Gökhan Güçlü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasına getirildiği sırada “Hero” yazılı tişört giymesiyle gündeme gelmişti.

    Etiketler: Akbulut , avukat , tutuklandı , HERO
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