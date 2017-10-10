Avukatı öldürdü... Binadakiler şoka girdi

Olay, saat 16.15 sıralarında, Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Avukat Mehmet Samim Geredeli ile bürosuna gelen, daha önce işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girip çıktığı belirtilen S.A.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A.S., yanındaki tabancayı çekip, avukat Geredeli’ye kurşun yağdırdı. S.A.S., İzmit’in en kalabalık caddesinde bulunan iş merkezinden çıkarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri,vücuduna 3 kurşun isabet eden avukata müdahalede bulundu. Ancak, avukat Geredeli, tüm çabalara karşın hayata döndürülemedi.





Polis ekipleri,S.A.S.’yi yakalamak için çalışma başlattı. S.A.S.’nin sosyal medya hesabının profil kısmına, ’Mapus soğuk, duvar yaş, belki biraz üşürüz. Hele başım zindandan çıksın da görüşürüz’ yazdığı görüldü.

KAÇIŞ ANI KAMERAYA YANSIDI

İzmit’te, avukat Mehmet Samim Geredeli’yi bürosunda tabancayla vurarak öldüren S.A.S. ile yanındaki 2 kişinin kaçış anı büronun bulunduğu iş merkezindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, plakası belirlenen otomobille İstanbul’a kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"BİR İKİ SORU SORUP ATEŞ ETMİŞ"

Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe olay yerine gelirken yaptığı açıklamada, "Tanıdıkları biri değilmiş. Ofisteki kimse tanımıyor. İlk defa ofise gelen birisi. Çok üzgünüz. Şu an tahkikat devam ediyor. Olayın öncesi yok, öncesini bilmiyorlar. Daha önce gelip giden tartıştıkları biri değil. Zaten tartışma anında olan bir olay da değil. Bir iki soru sorduktan sonra çantasındaki silahı çıkarıp ateş ediyor. Eşkali belli, yakalandıktan sonra ortaya çıkar" dedi.



Olay yerindeki incelemelerin ardından avukat Mehmet Samim Geredeli’nin cenazesi morga kaldırıldı.

Zanlı, Serhat Abdullah S.’nin ise geçtiğimiz yıllarda çete lideri olmak suçundan tutuklandığı öğrenildi