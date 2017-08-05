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    Avukatı itiraz etti, mahkeme bıraktı

    AA
    05 Ağustos 2017 - 10:25Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 10:26

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, kontrolden çıkan TIR’ın karşı yöne geçmesi sonucu aynı aileden 6 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tutuklanan TIR sürücüsü, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    GEÇTİĞİMİZ çarşamba gecesi Anadolu otoyolu Ankara yönünde seyreden TIR, Gebze’de Muallimköy civarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, bir otomobil, iki cip ve bir panelvana çarptı. Kazada, Almanya plakalı panelvanda bulunan Adnan Erdoğan (35), eşi Fatma (33), çocukları Melisa (10), Müslüm (7), Yakup (5) ve Yusuf (3) öldü. Alınan bilgiye göre, kazanın ardından gözaltına alınarak dün tutuklanan TIR sürücüsü Z.A’nın avukatı, duruma itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme ise Z.A’yı adli kontrol şartıyla salıverilmesine hükmetti.
    Bunun üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama kararının kaldırılmasına itiraz ederek, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesini talep etti.

    Avukatı itiraz etti, mahkeme bıraktı

     

    Etiketler: ALMANYA , Gebze , Türkiye , gurbetçi , Tatil , Adnan Erdoğan
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