Avukatı itiraz etti, mahkeme bıraktı

GEÇTİĞİMİZ çarşamba gecesi Anadolu otoyolu Ankara yönünde seyreden TIR, Gebze’de Muallimköy civarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, bir otomobil, iki cip ve bir panelvana çarptı. Kazada, Almanya plakalı panelvanda bulunan Adnan Erdoğan (35), eşi Fatma (33), çocukları Melisa (10), Müslüm (7), Yakup (5) ve Yusuf (3) öldü. Alınan bilgiye göre, kazanın ardından gözaltına alınarak dün tutuklanan TIR sürücüsü Z.A’nın avukatı, duruma itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme ise Z.A’yı adli kontrol şartıyla salıverilmesine hükmetti.

Bunun üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama kararının kaldırılmasına itiraz ederek, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesini talep etti.