Avukatı bıçaklayan 16 yaşında çıktı!

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, E.A.’yı saklandığı yerde, olayda kullandığı öne sürülen bıçakla yakalayıp yaşı küçük olduğu için Çocuk Şubesi’ne teslim etti.

E.A. gözaltına tutulduğunda verdiği ifadede, babası Maşallah A.’nın uyuşturucu kullanmak suçundan cezaevinde olduğunu, annesi Fatma A.’nın da cezaevindeki babasına uyuşturucu temin etmek isterken yakalanıp tutuklandığını söyledi.

Annesinin savunmasını yapması için avukat Ahmet Cem Fırat ile 10 bin lira karşılığında anlaştığını belirten E.A.’nın, "Annemin davasi ile ilgilenmedi. Ben de parayı istedim. Vermedi. Bu sabah yanına gidip onu bıçakladım" iddiasında bulunduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen E.A. daha sonra adliyeye sevk edilecek.