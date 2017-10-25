Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Avukatı bıçaklayan 16 yaşında çıktı!

    Avukatı bıçaklayan 16 yaşında çıktı!

    DHA
    25.10.2017 - 14:10 | Son Güncelleme:

    Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde avukat Ahmet Cem Fırat’ı sabah saatlerinde bürosunun önünde bıçakla yaralayıp kaçan kişinin, 16 yaşındaki E.A. olduğu ortaya çıktı. E.A. babası Maşallah A.’nın uyuşturucu kullanmak suçundan cezaevinde olduğunu, annesi Fatma A.’nın da cezaevindeki babasına uyuşturucu temin etmek isterken yakalanıp tutuklandığını söyledi.

     Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, E.A.’yı saklandığı yerde, olayda kullandığı öne sürülen bıçakla yakalayıp yaşı küçük olduğu için Çocuk Şubesi’ne teslim etti.

    E.A. gözaltına tutulduğunda verdiği ifadede, babası Maşallah A.’nın uyuşturucu kullanmak suçundan cezaevinde olduğunu, annesi Fatma A.’nın da cezaevindeki babasına uyuşturucu temin etmek isterken yakalanıp tutuklandığını söyledi.

    Annesinin savunmasını yapması için avukat Ahmet Cem Fırat ile 10 bin lira karşılığında anlaştığını belirten E.A.’nın, "Annemin davasi ile ilgilenmedi. Ben de parayı istedim. Vermedi. Bu sabah yanına gidip onu bıçakladım" iddiasında bulunduğu öğrenildi.

    Sağlık kontrolünden geçirilen E.A. daha sonra adliyeye sevk edilecek.

    Etiketler: bıçak
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri