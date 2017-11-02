Avukata kurşun yağdırdı! İşte infaz anı

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Cümbüş Sokak'ta bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen avukat Kudbettin Kaya'nın vurulma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kudbettin Kaya'ya yönelik saldırıda ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi daha yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ERGENEKON'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Avukat Kudbettin Kaya, 2010 yılında Ergenekon Davası yargılama sürecini etkilediği iddiasıyla düzenlenen operasyonda dönemin savcısı Zekeriya Öz'ün talimatıyla 8 kişiyle birlikte gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Kaya hakkında Adalet eski Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi ile birlikte ''Ergenekon davası ve soruşturmasını etkilemeye teşebbüs ettikleri'' iddiasıyla dava açılmıştı. Yargılama sonunda Kudbettin Kaya'nın da aralarında bulunduğu sanıklar beraat etmişti.