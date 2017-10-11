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    Avukata kurşun yağdırdı! Böyle bağırdı: '20 yıl önce...'

    KOCAELİ (İHA)
    11.10.2017 - 14:53 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde avukat Mehmet Samim Geredeli’yi ofisinde 4 kurşunla öldüren ve kayıplara karışan 3 kişiden 2'si yakalandı. Saldırganın direk Geredeli’nin odasına daldığı ve içeride, “20 yıl önce dedemin bir davasına bakmıştın. Bizi orada büyük bir zarara uğrattın” diyerek 4 el ateş ettiği öğrenildi.

    İzmit Fethiye Caddesi üzerindeki bir iş yerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 4. Kattaki Geredeli Hukuk Bürosu’na giden 3 kişi, avukat Mehmet Samim Geredeli’yle görüşmek istemişti.

    Avukata kurşun yağdırdı Böyle bağırdı: 20 yıl önce...

    İlk kez hukuk bürosuna geldiği iddia edilen Serhat Abdullah S. İsimli şahsın, avukat Geredeli’nin odasına girdikten kısa bir süre sonra ise odadan 4 el silah sesi yükselmişti. Geredeli’yi silahla öldüren Serhat Abdullah S. ve yanındaki iki 3 kişi daha sonra geldikleri otomobille kayıplara karışmıştı. Olayın ardından kaçan şahıslardan 2'sinin İstanbul Pendik'te yakalandığı öğrenildi.

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    Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede ise şahsın büroya geldiğinde direk Geredeli’nin odasına daldığını ve içeride “20 yıl önce dedemin bir davasına bakmıştın. Bizi orada büyük bir zarara uğrattın” dediği, Avukat Geredeli’nin kimlik sorması üzerine şahsın belindeki silahı çekerek 4 el ateş ettiği öğrenildi.

    Öte yandan olayı gerçekleştirildiği tespit edilen tehdit ve şantaj suçundan 2007’de girdiği cezaevinden 2014 yılında tahliye olduğu öğrenildi.

    Etiketler: Avukat , Cinayet , Kocaeli
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