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    Avukata bıçaklı saldırı

    Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
    25.10.2017 - 10:35 | Son Güncelleme:

    BURSA’da avukat 44 yaşındaki Ahmet Cem Fırat kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu sağ bacağından yaralandı.

    Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Cem Fırat, sabah saatlerinde avukatlık bürosunun bulunduğu Uluyol Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Avukat Fırat, sağ bacağından yaralandı. Saldırgan kaçarken, acı içinde yerde kalan avukat Fırat’ın yardımına çevredekiler koştu. Avukat Fırat, çağrılan ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olay yerinden kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

     

    Etiketler: avukata saldırı , bıçaklı saldırı
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