MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Avukat olunca, lise yıllarında taciz eden adamı tutuklattı!

    Avukat olunca, lise yıllarında taciz eden adamı tutuklattı!

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 08:14Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 08:30

    İstanbul’da lise çağlarında aile dostlarının cinsel istismarına maruz kalan iki kız kardeşten biri avukat oldu. Avukat abla, kardeşine tecavüz edip çektiği görüntülerle şantaja devam eden Metin T.’yi tutuklattı...

    Biri kimyager diğeri avukat... İki kız kardeşin 15 yıl süren taciz kâbusu geçtiğimiz aylarda sona erdi. Avukat S.D. (32) ve kimyager kardeşi E.D. (29), yıllar süren tacizden kurtulmak ve tacizcilerini cezalandırmak için 15 Şubat günü savcılığa başvurdu. İki kız kardeş, Trabzon Akçaabat'tan başlayarak İstanbul'a kadar devam eden cinsel tacizi anlatıp yardım istedi.

    Kimyager E.D.'nin ifadesi kan dondurdu. Sabah'ın haberine göre tacizin 2002 yılı Temmuz ayında başladığını belirten genç kadın, o dönem Bodrum'a tatile gittiklerini belirterek yaşananları anlattı. 

    HAVUZDA TACİZ, SİLAH ZORUYLA TECAVÜZ!

    E.D., o dönem Trabzon'da alt liglerdeki bir takımda futbol oynadığını belirttiği Metin T.'nin aile dostları olduğunu söyledi, şöyle devam etti:

    Birlikte tatile gider, eğlenirdik. Ailem bana veya ablama yapılan tacizi anlamıyordu ya da fark etmiyordu. Bana davrandığı gibi ablama da sarkıntılık boyutunu geçen hareketleri vardı. Denizde ve havuzda istismarda bulunuyordu. Trabzon'da yaşadığımız sıralarda beni çeşitli bahanelerle eve çağırıp, istismar ediyordu. Korktuğumdan dolayı aileme söyleyemiyordum. Ben ailemden gizledikçe tacizin ve istismarın boyutu arttı. 2004'te tacizlerinden bunaldığımı söyledim. Eve geldi, elinde silah vardı. Silah zoruyla ırzıma geçti. Bundan sonra istismar tecavüze dönüştü. İş bulma bahanesiyle İstanbul'a kaçtım. Trabzon'da uğradığım cinsel saldırıları videoya çekmiş. Beni tehdit etmeye başladı. Telefonlarına çıkmayınca mektup yollamaya başladı. Ailemi öldüreceğini söyleyerek, istismara devam etti. Bütün hayatımı mahvetti. Başarılı bir öğrenci olmama rağmen istediğim bölümü kazanamadım. Eylemleri 2016'da bitti"

    TEHDİT MEKTUPLARI DOSYAYA EKLENDİ

    Avukat abla S. D. kendisinin de istismara maruz kaldığını ancak kız kardeşi kadar mağdur olmadığını belirtti. 53 yaşındaki Metin T.'nin tehdit mektupları da dava dosyasına eklendi.

    EVDEN BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akçaabat Sulh Ceza Hâkimliği'ne talimat yazılarak, Metin T.'nin evinde arama yaptırıldı. Evde iki kardeşin bikinili fotoğrafları çıktı. Akçaabat'taki PTT'nin güvenlik kamerası kayıtlarında Metin T.'nin mektup gönderdiği tarihler de tespit edildi. İfadesine başvurulan Metin T., "İftira atıyorlar. Kızlar bana karşı düşman olmuş. Ben onları hep abi gibi sevdim. Kendi kendilerine hayal kuruyorlar" dedi. İfadesinin ardından Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Metin T., tutuklandı.

    Etiketler: Taciz , istismar , tecavüz , dava
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri