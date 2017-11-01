Avukat Kudbettin Kaya Uzi'yle öldürüldü

Avukat Kudbettin Kaya, dün akşam saatlerinde ailesiyle birlikte Yeşilköy'deki balık restoranına gitti. Saat 21.30 sıralarında mavi bir araçla restorana gelen saldırgan Uzi silahıyla Kaya'ya ateş açtı.





Saldırgan olay yerine geldiği araçla kaçarken, Kaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için balıkçının kamera görüntülerini incelemeye aldı.

BERAAT ETMİŞTİ

Avukat Kudbettin Kaya, 2010 yılında Ergenekon Davası yargılama sürecini etkilediği iddiasıyla düzenlenen operasyonda 8 kişiyle birlikte gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Kaya hakkında Adalet eski Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi ile birlikte ''Ergenekon davası ve soruşturmasını etkilemeye teşebbüs ettikleri'' iddiasıyla dava açılmıştı. Yargılama sonunda Kudbettin Kaya'nın da aralarında bulunduğu sanıklar beraat etmişti.