Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Avukat Kudbettin Kaya Uzi'yle öldürüldü

    Avukat Kudbettin Kaya Uzi'yle öldürüldü

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    01.11.2017 - 00:56 | Son Güncelleme:

    Ergenekon Davası'nda, 2010 yılında yargıyı etkilediği iddiasıyla tutuklanarak yargılanan ve beraat eden Avukat Kudbettin Kaya, Bakırköy'de ailesiyle gittiği balık restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Mavi bir araçla gelen saldırganın saldırıda Uzi kullandığı belirlendi. 

    Avukat Kudbettin Kaya, dün akşam saatlerinde ailesiyle birlikte Yeşilköy'deki balık restoranına gitti. Saat 21.30 sıralarında mavi bir araçla restorana gelen saldırgan Uzi silahıyla Kaya'ya ateş açtı.

    Avukat Kudbettin Kaya Uziyle öldürüldü
    Saldırgan olay yerine geldiği araçla kaçarken, Kaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için balıkçının kamera görüntülerini incelemeye aldı. 

    BERAAT ETMİŞTİ
    Avukat Kudbettin Kaya, 2010 yılında Ergenekon Davası yargılama sürecini etkilediği iddiasıyla düzenlenen operasyonda 8 kişiyle birlikte gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Kaya hakkında Adalet eski Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi ile birlikte ''Ergenekon davası ve soruşturmasını etkilemeye teşebbüs ettikleri'' iddiasıyla dava açılmıştı. Yargılama sonunda Kudbettin Kaya'nın da aralarında bulunduğu sanıklar beraat etmişti. 

    Etiketler: Cinayet , Silahlı saldırı , suikast
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri