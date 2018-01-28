Avukat iddiası

TARİH DERSİ NAMUS BORCU

“BUGÜNLERDE Osmanlı’ya övgüler düzenlerin Cumhuriyet’i kınadıklarını, kötülediklerini çok iyi biliyoruz. Onlara tarih dersi vermek sizin ve benim namus borcumuzdur. Hiçbir genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu iki ilkesini asla unutmamalı. Birinci ilkesi; özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ulus ve millet olmanın birinci koşulu özgürlük ve bağımsızlıktır. İkinci ilke şu; özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı ilelebet nasıl koruyacağız? Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferle taçlandırılmadıkça bağımsızlığımızı koruyamayız. Demek ki ikinci hedef üreten Türkiye, güçlü ekonomi.

HADİ CANIM SEN DE

Cumhuriyet’i kurduk, millet mi vardı Osmanlı’da? Millet kavramı Cumhuriyet’le birlikte oldu. Eğer Cumhuriyet kurulmasaydı sizlerin hiçbiri bu salonda olmayacaktı. Şimdi bize kahramanlık taslıyorlar. Daha düne kadar her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan adam, şimdi kalkmış bize milliyetçilik dersi veriyor. İnönü’nün lafıyla hadi canım sen de. Tarihinde ilk kez Türkiye Cumhuriyeti bu kadar yalnızlaşıyor. Tüm komşularıyla ve dünyayla kavgalı. Oysa Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları savaş meydanlarından gelmişti. Savaşın acımasızlığına tanık olanlar barışın arkasında kapı gibi durdular. Daha düne kadar Irak’ta askerlerimizin başına çuval geçirirken bu kahramanlık edebiyatı yapanlar neredeydi? Hiç kimse unutmasın, bu topraklarda en güçlü olanlar bizleriz. Bizler insan haklarını, demokrasiyi, düşünce özgürlüğünü, eşit yurttaşlığını savunuyoruz. Bu bizim temel felsefemiz. Bu Atatürk’ün de felsefesi.

KİMLERİN TEMSİLCİLERİ

Üniversite hocalarının kapının önüne konduğu, gazetecilerin, milletvekillerinin hapse atıldığı, kadın erkek eşitliğinin tanınmadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Bugün her birimiz tek tek demokrasi mücadelesi yapmak, insan haklarını savunmak, Cumhuriyet’e sahip çıkmak zorundayız. Devletimizin sınırları pergelle çizilmedi, sınırlarımızı emperyalist güçler belirlemedi. Devletimizin sınırlarını kan dökerek, mücadele ederek belirledik.

Bu ülkede adalet yok. Yargı siyasi otorite tarafından teslim alınmış. Yargı, hukukun üstünlüğü ve vicdanına göre karar vermiyor artık. Saraydan talimat bekliyor, ‘nasıl karar vereceğim’ diye. Devreye giren avukatları çok iyi biliyorum. Yakında onların da ismini açıklayacağız. Hangi avukatların kimlerin temsilcisi olarak nereye gittiğini çok iyi biliyoruz.”

GENÇLİĞE HİTABE’Yİ OKUYUN

“Sizlerden isteğim; Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sini her hafta okuyacaksınız. Bursa Nutku’nu da okuyacaksınız. Cumhuriyet’e, demokrasiye kim ihanet ederse kapı gibi, aslanlar gibi onların önünde durmak bizim namus borcumuzdur. Hele hele dikta ve baskı yönetimlerine karşı mücadele kolay değildir. Her mücadelenin bir bedeli vardır, o bedeli onlara ödeteceğiz.” (Rıza ÖZEL/ANKARA)