Avukat Garip Bey’den “Şeytan Marka Giyer” girişi

Filmin başında Miranda’nın dergi binasına ilk girdiği sahne gözünüzün önüne geliyor mu? Bütün çalışanlar panikle koşturuyor, asistanı maden suyunu hazır ediyor, babetler çıkarılıyor topuklu ayakkabılar giyiliyor, makyajlar tazeleniyor...
Gerçek bir kırmızı alarm, çünkü Miranda ofise geliyor. “İstanbullu Gelin”e Avukat Garip Bey karakteri ile giriş yapan Tamer Levent bu sahnenin bir benzeriyle “Merhaba” dedi.
Mendil Beymen Fiyatı 99 TL
Takım elbise Cacharel Fiyatı 1499 TL
Kravat Dük Fiyatı 45 TL
Aslında maden suyunun greyfurt suyu olması dışında her şey birebir aynıydı. Yine çalışanlar kaçıştı, ayakkabılar değiştirildi, rujlar sürüldü. Garip Bey ve karizması ofise arzıendam etti.
Hakkını verelim, şahane bir stil ile giriş yaptı Tamer Levent. Tam bu noktada kostüm sorumlusu Müge Çıtak’ı kutluyorum.
Mavi takım elbise, mavi camlı gözlükler, saçların bohem dağınıklığı, kravatı, mendili inanılmaz cool duruyordu.
Gözlük Tom Ford Fiyatı 829 TL
‘İstanbullu Gelin’in tarz inadı
Dizinin ilk bölümünden beri Süreyya’nın yani Aslı Enver’in stili tartışılıyor. Çünkü farklı. Asla diğer başroller gibi kokoşluk peşinde koşmadı. Ruhu gibi özgür ve salaş bir tarzı benimsedi. En abiye kıyafetin altına bile bot giydi, uzun hırkalardan, etnik minimal takılardan hiç vazgeçmedi.
Önemli bir davette sahneye çıkacağı zaman bile kısa siyah bir elbise altına küçük topuklu, zarif bir ayakkabı giydi, yetti.
Sivri burunlar, danteller, şifonlar, ağır abiyeler ona göre değil. Olmasın da. Bu stil inadı gerçekten takdire şayan.
Süreyya’yı, diğer başrol kadınlardan ayrıştırdığı için stilist Ceylan Atınç ve ekibini kutluyorum. Yeni sezonun ilk bölümünde giydiği işlemeli boleroya bayıldım. İzleyenler hatırlayacaktır, Prag’da garsonluk yaparken Faruk ile karşılaştığı ilk sahnede üzerinde vardı.
Sordum, bir markası yokmuş, yurtdışından “bu tam Süreyya’lık” deyip satın almışlar. Bu da şu açıdan önemli; Atınç ve ekibi bir tarz yaratırken sponsorlarla yetinmiyor. Paraya kıyıyor, harcama yapıyor ve bu da işe çok güzel yansıyor.
Takım elbise alarmı
Duyduk duymadık demeyin, bu kış kadınlar da en az erkekler kadar takım elbise giyecek. Bunun yansımalarını dizilerde görmeye başladık bile. “Meryem” dizisinde Beliz karakterini canlandıran Bestemsu Özdemir’in giydiği desenli takım haftanın en iyilerindendi.
Bir tek mezarlık sahnesinde giydiği takımın üzerine siyah bir eşarp bağlamasını tercih ederdim. Mavi fazla bağırıyor ve pantolon-ceketin iddiasını gölgeliyordu.
Ceket adLFiyatı 300 TL
Pantolon adL 199.90 TL
Bu stil kayıtlara geçsin
Songül Öden’i oyuncu olarak da kadın olarak da çok beğeniyorum. Farklı bir aurası, farklı bir güzelliği var.
“Kayıtdışı” dizisinde sınır tanımayan, özgür ruhlu, macera sever Doktor Zeynep Tanöz karakterine hayat veriyor. Cesur bir kadın Doktor Zeynep.
Kendini insanlara yardım etmeye adamış ve bu sebeple her riski alıyor. Bu duygu ne zaman kıyafetlerine yansıyacak diye bekledim ve fotoğrafta gördüğünüz çizgili takımı görünce “işte bu” dedim.
Çizgili takım, karakterin gücünü çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Kırmızı spor ayakkabılar ise naif, yaramaz ve dediğim dedik yönünü vurguluyordu.
Ceket Mango Fiyatı 179 TL
Atlet Zara Fiyatı 40 TL
Pantolon Mango Fiyatı 139 TL
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